Was war die spannendste Entscheidung des Abends?

Das Stabhochspringen der Männer. Es ging zwar nicht hinauf in die schwindelerregendsten Höhen, aber beim Zweikampf zwischen dem US-Amerikaner Sam Kendricks und dem erst 19-jährigen Schweden Armand Duplantis stimmte zumindest das Drehbuch: Bei 5,87 Meter sah Duplantis schon wie der sichere Sieger aus, ehe Kendricks die Höhe im dritten und letzten Versuch auch schaffte. Bei der nächsten Höhe, 5,92 Meter, sah wiederum Kendricks schon wie der sichere Sieger aus, ehe Duplantis die Höhe im dritten und letzten Versuch ebenfalls nahm. Beide umarmten sich übrigens nach ihren gelungenen Sprüngen und feuerten sich gegenseitig an. Dann rissen beide zweimal 5,97 Meter, ehe Duplantis im dritten Versuch drüber segelte und schon wie der sichere Sieger... na ja, Sie wissen schon. Doch Kendricks schaffte es eben auch und als ganz Doha sich schon auf einen langen Abend einstellte, war es vorbei. Kein gelungener Sprung mehr, Kendricks wurde Weltmeister, weil er insgesamt weniger Fehlversuche hatte, quasi das Torverhältnis der Stabhochspringer.

Was machten die Deutschen?

Immerhin zweimal Vierter werden. Und die Erkenntnis stiften, dass ein vierter Platz nicht dasselbe ist wie ein vierter Platz. Was für den einen der bislang größte Erfolg der Karriere sein kann, darüber kann die andere sich schwarzärgern, weil man nur zuschauen muss, wenn die Gewinnerinnen ihre Medaillen umgehängt bekommen. So war es auch beim Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre und der Speerwerferin Christin Hussong. Lita Baehre, erst 20 Jahre alt, war bei seiner ersten WM schon froh, es überhaupt ins Finale geschafft zu haben und strahlte daher übers ganze Gesicht. Eher nicht zum Lachen zu Mute war Christin Hussong. Die lag noch vor dem letzten Versuch auf Platz drei, wurde aber vom Sonntagswurf der Australierin Kelsey-Lee Barber überrascht respektive überholt. "Die Medaille habe ich nicht verloren, ich habe sie ja gar nicht gehabt", sagte Hussong später am ARD-Mikrofon und ihr Gesicht sprach genau das Gegenteil.

Wer freute sich am Schönsten?

Das war eben jene Kelsey-Lee Barber. Vor ihrem letzten Wurf war sie noch Vierte, steigerte sich dann aber im sechsten und letzten Versuch um fast drei Meter. Da staunten neben Christin Hussong auch die beiden führenden Chinesinnen Liu und Lyu. Lyu (nicht Liu) hatte die letzten 12 Wettbewerbe, in denen sie an den Start ging, auch gewonnen. Diesen hier aber nicht. Es war eine der bislang größten Überraschungen dieser WM, weshalb die Australierin anschließend über die Bahn tänzelte als sei sie eine 200-Meter-Läuferin.

Wer lief am Schnellsten?

Noah Lyles. Der als Nachfolger von Usain Bolt gehandelte Sprinter gewann Gold über 200 Meter. Dabei brauchte er etwa 120 davon, um in Fahrt zu kommen, danach über schwebte er über die Bahn, so anmutig, dass einem sofort jenes Zitat von Emil Zatopek in den Sinn kommt: "Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft." Lyles läuft sogar schöner und runder als Bolt, lehrbuchhaft fast. Doch nicht nur sportästhetisch hat der erst 22 Jahre alte Lyles das Zeug zum neuen Superstar der Leichtathletik. Im Gegensatz zum stets mufflig-beleidigt wirkenden 100-Meter-Weltmeister Christian Coleman mag Lyles die Show. Er lief mit grau gefärbten Haaren und auch wenn seine Posen noch etwas einstudiert wirken – von Noah Lyles werden wir noch ein paar Jahre lang was hören.

Wer muss sich Fragen gefallen lassen?

Unter anderem Konstanze Klosterhalfen, die beste deutsche Langstreckenläuferin. Sie trainiert seit April beim Nike Oregon Project (NOP) in den USA mit. Dem Cheftrainer des NOP, Alberto Salazar, aber wurde am Dienstag die Akkreditierung für die WM entzogen. Ein unabhängiges Schiedsgericht hatte ihn für vier Jahre gesperrt. Salazar und ein ehemaliger NOP-Mediziner hätten verbotene Mittel besessen, Infusionen unerlaubt eingesetzt und anschließend versucht, die Verstöße zu vertuschen. Eine Nachricht mit Wucht, die aber so überraschend nicht kam. Gerüchte, dass Salazar alles tue, was Erfolg bringe, notfalls auch etwas, was über die Grenze des Erlaubten hinausgehe, gibt es schon seit vielen Jahren. Umso verwunderlicher, dass Konstanze Klosterhalfen, die allein in diesem Sommer drei deutsche Rekorde verbesserte, trotzdem kein mulmiges Gefühl gehabt zu haben schien, als sie nach Oregon ging. Klosterhalfens Manager erklärte: "Konstanze ist entschieden gegen jegliche Art von verbotenen Substanzen." Außerdem sei nicht Salazar ihr Trainer sondern Pete Julian. Die Vorbereitung auf ihren Vorlauf über die 5.000 Meter am Mittwoch hat sie sich dennoch sicher etwas ruhiger vorgestellt.

Wer hatte Pech?

Takele Nigate aus Äthiopien. Im Vorlauf über 3.000 Meter Hindernis strauchelte er bereits nach 50 Metern, seine rechte Schläfe macht Bekanntschaft mit der rauen Tartanbahn. Gerade hatte er sich wieder ans Feld herangekämpft, da stolperte er kurz vor dem Wassergraben und stieß mit der Brust gegen die Hürde. Wäre er doch lieber im Bett geblieben. Mehr Hindernislauf als an diesem Tag ging wirklich nicht.