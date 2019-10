Erneut haben türkische Spieler nach einem Fußballspiel salutiert und so ihre Sympathie mit der Politik von Präsident Recep Tayyip Erdoğan gezeigt. Nach dem Spiel gegen Frankreich in der EM-Qualifikation stellten sich die Fußballer vor den Fanblock und zeigten den militärischen Gruß. Die Partie endete 1:1 unentschieden: Nach einem Treffer des Franzosen Olivier Giroud (76.) erzielte der Düsseldorfer Profi Kaan Ayhan (81.) den Ausgleich für die Türkei.



Ayan schloss sich dem militärischen Gruß einiger Mitspieler nicht an. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, habe es nach der politischen Geste einen kurzen Disput zwischen Verteidiger Merih Demiral von Juventus Turin und Ayhan gegeben. Demiral soll den Torschützen dazu animiert haben, ebenfalls zu salutieren. Dieser habe aber seinen Weg zurück aufs Feld fortgesetzt, was Fotos vom Spielfeld belegen. Auch sein Düsseldorfer Teamkollege Kenan Karaman soll sich nicht an dem militärischen Jubel beteiligt haben.

Türkische Spieler hatten bereits am Freitag beim Spiel gegen Albanien mit einer militärischen Ehrenbezeugung auf dem Spielfeld den Siegtreffer zum 1:0 den in Syrien eingesetzten Soldaten gewidmet und haben dafür Kritik erhalten. Die Union Europäischer Fußballverbände (Uefa) wird ein Verfahren einleiten und zunächst Stellungnahmen von den Beteiligten einholen. Das Uefa-Verfahren kann sich gegen den Verband oder aber auch gegen einzelne Spieler richten. Nach den Statuten des Dachverbands sind politische Äußerungen und Gesten auf dem Spielfeld in Uefa-Wettbewerben untersagt.

Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian hatte vor dem Hintergrund der türkischen Militäroffensive in Syrien seine Teilnahme an dem EM-Qualifikationsspiel abgesagt. Das bestätigten Kreise des Außenministeriums in Paris. Die seit vergangener Woche laufende Militärintervention der Türkei im kurdischen Teil Nordsysriens war in Frankreich, Deutschland und anderen Ländern stark kritisiert worden. Mehrere EU-Länder stoppten Waffenlieferungen.

Auch in Deutschland ernteten Spieler viel Kritik für ihr Verhalten. Beim ersten Militärgruß nach dem Spiel gegen Albanien waren unter den salutierenden Spielern die beiden Bundesligaprofis Kaan Ayhan und Kenan Karaman von Fortuna Düsseldorf. Der türkische Torschütze Cenk Tosun, geboren und aufgewachsen in Deutschland, hatte nach dem Spiel ein Foto von dem Jubel bei Instagram gepostet. Die deutschen Nationalspieler İlkay Gündoğan und Emre Can hatten diesen Beitrag mit einem Like versehen, diesen später aber wieder zurückgezogen. Beide gaben an, mit ihrer Reaktion auf das Bild keinerlei politische Stellungnahme abgegeben zu haben. Der türkische Fußballprofi Cenk Şahin darf nicht mehr für den FC St. Pauli spielen, weil er am vergangenen Freitag bei Instagram die Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien begrüßte und seine Solidarität bekundete.