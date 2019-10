Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat angekündigt, Sportler, die einen militärischen Salut zeigen, vor das Sportgericht zu bringen. Gesten, wie ihn türkische Spieler zuletzt in Länderspielen gezeigt hatten, seien auch auf deutschen Sportplätzen zu sehen. Am vergangenen Wochenende gab es dem Verband zufolge bei zwei Partien im bayerischen Amateurfußball. Das werde nicht toleriert, teilte der BFV mit.

"Wir dulden nicht, dass jemand unseren Sport für Diskriminierungen, Provokationen und Beleidigungen missbraucht. Fußball steht für Fairplay, Respekt, Gewaltfreiheit, Toleranz und Anerkennung. Deshalb werden wir von unserer Linie der Null-Toleranz-Politik bei gewalttätigen oder diskriminierenden Vorfällen auch keinen Millimeter abweichen", schrieb Verbandsspielleiter Josef Janker.

Grundlage der Sanktionen sei Paragraf 47a der Rechts- und Verfahrensordnung des BFV, der sich gegen politisch motivierte Provokationen und Diskriminierungen im Fußball wendet.

Auch in Baden-Württemberg gab es am vergangenen Spieltag den umstrittenen Torjubel. Es habe zwei Vorfälle am Wochenende gegeben, sagte Heiner Baumeister, Sprecher des Württembergischen Fußballverbands (wfv). Weitere Details seien unklar. Daher stehe nicht fest, ob und zu welchen Sanktionen es gegebenenfalls komme. Alle Beteiligten bekämen aber Gelegenheit zur Stellungnahme. Der wfv zieht in Betracht, die Vereine in der Region schriftlich vorzuwarnen. "Das behalten wir uns vor für das kommende Wochenende, das noch zu machen", sagte Baumeister. "Die Schiedsrichter werden sich sicher angesichts des Themas entsprechend vorbereiten."



Verbände richten sich auf Nachahmer ein

Auch der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) teilte mit, er wolle bei Nachahmern nicht untätig bleiben. "Sollte es Vorfälle geben, werden wir den Fall prüfen und weiterleiten", sagte NOFV-Geschäftsführer Holger Fuchs. Jedoch seien dem Verband bisher keine Vorfälle bekannt.



Ähnlich äußerten sich die Fußball-Verbände von Hamburg und Schleswig-Holstein. Anders als in Bayern und Baden-Württemberg habe es nach Angaben eines Sprechers bislang weder in der Hansestadt noch in Schleswig-Holstein Vorfälle gegeben.



Unterdessen kündigte der FC Schalke 04 an, mit seinem Spieler Ozan Kabak das Gespräch zu suchen. "Es ist völlig klar, dass sich Schalke 04 von solchen symbolischen Gesten zum Geschehen in Syrien distanziert", teilte der Verein mit. Kabak gehörte in beiden Spielen zum Kader der türkischen Nationalmannschaft, kam jedoch nicht zum Einsatz. Bilder zeigen, dass der 19-Jährige sich aber am Salut beteiligte.



Fast alle türkischen Nationalspieler hatten am Montag beim 1:1 im EM-Qualifikationsspiel in Frankreich den Ausgleich mit einem Militärgruß gefeiert. Die Spieler hatten damit ihre Unterstützung der türkischen Armee zum Ausdruck gebracht, die in einer Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien vorgeht. Der Einsatz wird international kritisiert.