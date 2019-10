Lange Zeit hatte sich Mutaz Essa Barshim lustig gemacht. "What gravity, huh??!" - Welche Schwerkraft, bitte? Für den Hochspringer aus Katar schien die lange nicht zu gelten. Er hatte das Verneinen physikalischer Gesetzmäßigkeiten gar zum Motto erkoren, der Spruch stand auf seiner Kappe, seinem Shirt und seiner Facebook-Seite. Auf der Jagd nach dem Weltrekord wurde daraus sogar eine eigene Marke gemacht, ehe es etwas anders kam.



Barshim hat schon viel gewonnen. Olympiabronze 2012, WM-Silber 2013, Olympiasilber 2016 und WM-Gold 2017. Er sollte in Doha als Lokalmatador der Posterboy der Weltmeisterschaft werden. Die Bestleistung des 28-Jährigen liegt bei 2,43 Meter. Es schien nur eine Frage der Zeit, bis der "Prince", wie Barshim sich auf Instagram nennt, den Weltrekord von "König" Javier Sotomayor aus Kuba (2,45 Meter aus dem Jahr 1993) holen sollte.



Bis eine Verletzung im vergangenen Jahr Barshim nicht nur die Heim-WM, sondern fast die Karriere kostete. Dass der an diesem Freitag im Khalifa-Stadion im Finale springen kann, schien fast undenkbar. Dabei brauchen sie ihn so dringend bei dieser Weltmeisterschaft.



Selbst bewegt wird sich kaum im Emirat

Barshim ist der einzig erfolgreiche gebürtige Katarer in einem Team von vor allem Eingebürgerten. Von den 19 Sportlern, darunter zwei Frauen, die für Katar starten, sind viele in Großbritannien, Nigeria, Sudan, Ägypten und sogar Saudi-Arabien geboren. Barshim dagegen stammt aus Doha und ist hier aufgewachsen. Er hat an der Aspire Academy trainiert - der hoch exklusiven Talentschmiede für den wenigen Nachwuchs, den sie im Land haben.

Denn Katar ist nicht besonders groß. Von den 2,7 Millionen Einwohnern haben auch nur 300.000 die katarische Staatsbürgerschaft. Der Rest sind Gastarbeiter und solche, die eine permanente Aufenthaltserlaubnis haben.

Die Sportkultur im Land ist nicht besonders ausgeprägt. Fußball, ja. Das geht und läuft in den Restaurants und Shisha-Bars rauf und runter. Ansonsten liegt die Tradition eher bei Falken, Pferden und Kamelrennen. Selbst bewegt wird sich kaum im Emirat. Sogar Fußwege sind in Dohas Hitze kaum vorgesehen. Vorwärts kommt man im klimatisierten Auto. Das Land hat eine der höchsten Übergewichtsraten weltweit.

Trotzdem versucht das Herrscherhaus der Al-Thanis seit einigen Jahren, sich im Weltsport einen Namen zu machen. Das gelingt vor allem durch Events wie die Fußball-WM 2022 oder jetzt die der Leichtathletik, aber auch durch Sponsoring. Die staatliche Fluglinie Qatar Airways etwa ist bei der Fifa, Bayern München und dem FC Barcelona Geldgeber. Paris St. Germain gehört einem staatlichen Investmentfonds.



Es geht den Katarern um Sympathien. Soft Power heißt das in der Politikwissenschaft. Damit will sich der Zwergstaat gegen die großen Nachbarn wappnen. Mit Saudi-Arabien ist Katar schon lange zerstritten. Auch Ägypten und andere Staaten der Region boykottieren das kleine Land seit 2017. Der Sport soll helfen, dass Katar nicht allzu isoliert ist.

Und hier kommt Mutaz Essa Barshim ins Spiel. Er soll der Botschafter sein. Und Identifikationsfigur. Gerade jetzt, bei der Weltmeisterschaft in Doha. Allzu oft war in den vergangenen Tagen geschimpft worden. Das Khalifa-Stadion: leer. Leichtathletik? Kein Interesse. Fans kamen erst, als Gastarbeiter ohne Ticket ins Stadion durften.

Barshim sollte die Katarer begeistern und der Welt zeigen, dass Katar Erfolg nicht nur einkaufen kann. Die bislang einzige Medaille für das Emirat bei der WM hat Abderrahman Samba gewonnen, Bronze über 400 Meter Hürden. Doch der ist auch nur eingebürgert.

Sie hoffen deshalb noch immer auf Barshim, der einst den Weltrekord jagte. Doch der 28-Jährige ist weit von seiner großen Form entfernt. In diesem Jahr hatte es vor der WM nur für 2,27 Meter in London im Juli gereicht. Barshim zählt aktuell nur zu den Top 30 der Weltjahresbesten.

Noch im Sommer 2018 wollte er den Rekord. Barshim hatte sich im ungarischen Székesfehérvár die Latte auf 2,46 Meter legen lassen, einen Zentimeter über Weltrekord. 2,40 Meter hatte er schon zu Saisonbeginn, also warum nicht? Zwei Versuche riss er. Beim dritten hielt er sich plötzlich den Knöchel. Ein stechender Schmerz, sagte er später, ließ ihn schon fürchten, dass etwas kaputt ist.