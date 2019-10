Im Kampf um die EM-Qualifikation ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auch in Unterzahl auf Kurs geblieben. Nach einer frühen Roten Karte gegen Emre Can in der 14. Minute kam das Team von Bundestrainer Joachim Löw in Tallinn gegen den Tabellenletzten Estland noch zu einem 3:0-Erfolg.



Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. "Es war natürlich nicht einfach nach der Roten Karte", sagte Kapitän Manuel Neuer. "Man muss ein bisschen umstellen, das war dann schon ein anderes Spiel." Er fügte hinzu: "Wir haben schon eine Zeit gebraucht, aber es in der zweiten Halbzeit gut gemacht."

Vor 12.062 Zuschauerinnen und Zuschauern in Tallinn erzielte Manchester-City-Profi İlkay Gündoğan (51./57.) seinen ersten Doppelpack im 35. Länderspiel. Am Ende sorgte Timo Werner (71.) für den klaren Endstand.

Vor den abschließenden Heimspielen gegen Weißrussland und Nordirland Mitte November bleibt die deutsche Elf in Gruppe C punktgleich mit Spitzenreiter Niederlande auf Platz zwei. Deutschland hat weiter drei Zähler Vorsprung auf den Tabellen-Dritten Nordirland. Die Niederlande waren zuvor durch einen 2:1-Erfolg gegen Weißrussland in Minsk der Endrunde der Fußball-Europameisterschaft ebenfalls einen großen Schritt näher gekommen.