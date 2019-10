Der Sportartikel-Hersteller Nike schließt sein umstrittenes Oregon Project in Portland. In dem Trainingszentrum hatte unter anderem die deutsche Langstreckenläuferin Konstanze Klosterhalfen seit einem Jahr trainiert. "Wir haben beschlossen, das Oregon-Projekt zu beenden, damit sich die Athleten auf ihre Trainings- und Wettkampfbedürfnisse konzentrieren können", heißt es in der Nike-Stellungnahme.



Der Cheftrainer des Projekts, Alberto Salazar, war in der vergangenen Woche wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Regeln für vier Jahre gesperrt worden. Die Vorwürfe beziehen sich auf die Zeit von 2010 bis 2014. Salazar war nach langjährigen Ermittlungen der amerikanischen Anti-Doping-Agentur USADA gesperrt worden, ebenso wie der Arzt Jeffrey Brown. Der gebürtige Kubaner und frühere Marathon-Spitzenläufer Salazar hat dagegen Einspruch erhoben.



Die Leverkusenerin Klosterhalfen, die zuletzt bei der Leichtathletik-WM in Doha Bronze über 5.000 Meter gewann, hatte gesagt, dass Pete Julian ihr Coach in Oregon sei, also keiner der Vorbelasteten.



Laut Nike habe die Untersuchungskommission nicht festgestellt, dass bei den Athleten des Projekts "jemals leistungssteigernde Mittel eingesetzt" worden seien. Die Gesamtsituation sei für die Athleten aber zu einer "unfairen Belastung" geworden. "Wir werden all unseren Athleten bei diesem Übergang helfen, wenn sie die für sie geeigneten Trainingsbedingungen auswählen. Wir werden Alberto in seiner Berufung weiterhin unterstützen."