Die nächste Schach-WM wird im November 2020 ausgespielt, ein Duell nach alter Sitte. Im Frühjahr wird in einem Turnier unter acht Kandidaten der Herausforderer des Weltmeisters ermittelt und jetzt – im Herbst 2019 – klärt sich, wer diese acht sein werden.

Unterhalb vom Titel und der Herausforderung ist das Kandidatenturnier das größte Ziel aller großen Meister. Es gibt einige Wege dahin, keiner ist leicht. Seit dem 8. Oktober wurde auf der britischen Isle of Man ein elfrundiges Open ausgetragen, das so stark besetzt war wie vielleicht noch keines zuvor, nimmt man die Zahl der Teilnehmer aus aller Welt und den Anteil der Großmeister unter ihnen. Es versteht sich von selbst, dass auch sie über gewisse Eingangsvoraussetzungen verfügen mussten.

Wieder ein Name, den man sich merken muss!

Von den 154 Spielern, die an den Start gingen, konnte nur genau einer den Zugang zum Kandidatenturnier erringen: der Erste. Man muss also nicht nur sehr gut sein und gut vorbereitet sein, man muss die Leistung dann auch "abrufen" können, wie es die Großmeister des Fußballs immer so schön sagen.

Vor der letzten Runde am Montag dieser Woche hatten noch sieben Meister Siegchancen, unter ihnen pikanterweise auch der amtierende Schachweltmeister, was durchaus Spott provoziert. Hätte Magnus Carlsen gewonnen und würde er auch noch das Kandidatenturnier gewinnen, könnte er sich am Ende selber herausfordern: Er wäre sich gewiss ein würdiger Gegner.

Aber Carlsen, der in zehn Runden sieben Punkte erzielt hatte, wie die sechs anderen neben ihm, kam gegen den Armenier Aronian über ein Remis nicht hinaus. Nur dem so dynamisch wie sicher agierenden Chinesen Wang Hao, der über weite Strecken des Turniers schon vorne gelegen hatte, glückte in dieser letzten Runde ein Sieg. Glückte ist das richtige Wort, denn sein Gegenüber, der Brite David Howell, verdarb sich eine haltbare Stellung durch eine Unaufmerksamkeit. So zog der Chinese nach Punkten mit dem Amerikaner Caruana gleich und überholte ihn nach Wertung.



Überrascht vom eigenen Erfolg

Das anschließende Video-Interview auf der Streaming-Plattform chess24 wird die Schachwelt mit großer Aufmerksamkeit verfolgt haben. Wieder ein Name, den man sich merken muss! Anders als Carlsen, dessen Selbstbewusstsein noch in der Selbstkritik unangenehm sein kann, übt sich der neue Mann in Bescheidenheit. Eigentlich habe er am Turnier gar nicht teilnehmen wollen, weil er nach dem World Cup im sibirischen Chanty-Mansijsk erschöpft gewesen sei. Und vorbereitet habe er sich eigentlich nur im Gespräch mit seinen Schülern. Schüler? Welche Schüler? Trainiert er eine Mannschaft? Nein, nein, sagt er, es gebe so sieben, acht Meister, die er privat unterrichte.

Wird er sich nun mehr um sein eigenes Schach kümmern als um das seiner Schüler? Eine schwierige Frage, sagt er, das habe er noch nicht entschieden. Die Überraschung über den eigenen Erfolg ist ihm vor der Kamera deutlich anzusehen.