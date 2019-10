Wer spielte wie gegen wen?

Über 4.000 Herzchen für den siegreichen BVB. Sie, liebe Userinnen und User, haben, was die Herzchenvergabe angeht, jedenfalls kein Mentalitätsproblem.



Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Den etwas glücklichen Sieg der Dortmunder gegen Gladbach. Zunächst bot das Spiel das Beste des eidgenössischen Torhüterspiels: Roman Bürki, sodann der für ihn eingewechselte Marvin Hitz auf Dortmunder und Yann Sommer auf Gladbacher Seite kommen alle aus der Schweiz. Alle wurden oder werden sie vom Schweizer Lucien Favre trainiert. Ist es die Schweizer Bergluft, die für klare Köpfe sorgt? Werden die Keeper in den Alpen im Schwingen ausgebildet, eine Art Ringen aber auf Sägemehl, die eine geschickte Grifftechnik erfordert? Die Schweizer Torhüter sorgten jedenfalls dafür, dass in diesem Spiel nur ein Tor fiel.

Es war nicht das von Thorgan Hazard, der vor der Saison von der Gladbach nach Dortmund wechselte. Marco Reus' Hacke stand ein paar Stationen vorher im Abseits, der Videoschiedsrichter nahm Hazards Treffer zurück. Das war zwar skurril und penibel, aber korrekt. Ebenso richtig war es, vor dem vermeintlichen 2:0 von Julian Brandt auf erneutes Abseits von Reus zu entscheiden. Doch dass die Grätsche von Mats Hummels an Patrick Herrmann, der zwei Meter vor dem Tor von hinten gefällt wurde, auf dem Feld und im Kölner Keller übersehen wurde, war ein ärgerlicher Fehler in diesem Spitzenspiel. Der Ausgleich wäre verdient gewesen. Gladbachs Trainer Marco Rose sagte, dass man den Videobeweis nicht brauche, wenn so etwas nicht geahndet werde. Er sprach von Willkür.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Das 2:2 der Bayern in Augsburg. Nicht nur, weil die Bayern Niklas Süle mit einem Kreuzbandriss für lange Zeit verloren. Es war ein Spiel, das fast alle Unzulänglichkeiten der bisherigen Münchner Saison offenbarte. Die Bayern pennten am Anfang und am Ende, dazwischen zuckte der Münchner Muskel zwar, doch sie vergaben viele Chancen. Und am Ende ärgerten sie sich, die Bosse schwiegen gar. Die Augsburger Führung war das schnellste Tor der laufenden Saison, die Bayern-Abwehr war nach 28 Sekunden noch mit dem Sockenanziehen beschäftigt, als Marco Richter traf. Unmittelbar dann vor dem 2:2 war Leon Goretzka zu ungenau, um Robert Lewandowski den Ball ordentlich für die Entscheidung aufzulegen. Stattdessen konterte Augsburg ein letztes Mal, Lucas Hernández, der 2019 für 80 Millionen Euro aus Madrid kam, ließ sich von Sergio Córdova, der 2017 für eine Million Euro aus Caracas kam, über den Haufen rennen. Augsburg zerrte die Münchner wieder weg von der Tabellenspitze. Not am Mann war ab der 80. Minute, da durfte dann auch der angeblich wechselwillige Thomas Müller mitspielen. Auch er vergab ganz allein vor dem Tor, immerhin da scheint er noch gleichberechtigt mit den Kollegen zu sein. Der BVB bekam das übliche 2:2 nicht, diesmal schafften es die Bayern. Wieder nicht gewonnen, schon das zweite sieglose Spiel nacheinander.

Wer stand im Blickpunkt?

Ein neues Frankfurter Trio. In der vergangenen Saison bildeten Luka Jović, Ante Rebić und Sébastien Haller die Büffelherde, weil sie wie eine solche spielten und Frankfurt im Mai damit beinahe ins Finale der Europa League schossen. Doch die Herde zog weiter, alle drei verließen den Club. Jetzt stürmen Gonçalo Pacência, Bas Dost und Filip Kostić für die SGE. Zwar muss dafür noch ein passender Name gefunden werden. Doch der Eintracht zu spektakulären Siegen verhelfen können sie auch. Pacência und Dost filetierten am Freitagabend die anfällige Leverkusener Abwehr, Bayer 04 hatte in der ersten Halbzeit keine Chance. Nach der Pause dann schon, Bayer schoss oft. Doch auch der Ersatzmann des verletzten Kevin Trapp, Frederik Rönnow, ist ein toller Torhüter. Er hielt den Frankfurter 3:0-Sieg fest. Er war in der Nacht vorher Vater geworden, die postpartale Depression scheint am Dänen aber vorbeigegangen zu sein.