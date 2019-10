Pitching ist eine Kunst, die allen deutschen Sportliebhabern fremd sein dürfte, die mit Fußball oder Tennis oder Motorsport aufgewachsen sind. Pitching ist zäh. Statisch. Langsam. Der Pitcher starrt sekundenlang den Fänger und den Schlagmann an, zupft an Mütze, Shirt, Socken und Bart herum, dreht den Ball in seinem Handschuh, spuckt, wartet und kaut Kaugummi, macht das alles noch einmal von vorn, und erst dann wirft er.

Wie langweilig.

Wie aufregend.

Der Pitcher, der Werfer, ist die wichtigste Figur des Baseballs, er ist der Versager oder der Held. Je nachdem, an welcher Naht er den Ball hält und wie er dann Handgelenk und Arm bewegt, kann er einen Fastball werfen (knappe 100 Meilen pro Stunde schnell, gerade und scharf) oder einen Slider oder Curveball – diese beide Würfe verändern die Flugbahn des Balles extrem, er dreht sich vom Schlagmann weg, so dass dieser die Balance verliert.

Die besten Pitcher haben ein vielseitiges Arsenal, sie variieren, und wenn sie wirklich gut sind, passiert im Baseball eigentlich nichts: Die Pitcher werfen. Der Schlagmann schlägt in die Luft. Keine Action, nirgendwo. Ständig könnte ein plötzlicher Homerun alles verändern. Aber nein, die Zeit vergeht. Und dann sind die neun Innings, Spielabschnitte, vorbei.

Zack Greinke ist jener Pitcher, der am späten Mittwoch beinahe die World Series gewonnen hätte. Ein Künstler, ein Meister, zweifellos. Bis ins siebte von neun Innings hinein pitchte Greinke makellos. Seine Houston Astros führten im entscheidenden Spiel der World Series gegen die Washington Nationals, die Luftloch auf Luftloch schlugen. Dann aber ließ Greinke einen Homerun zu, einen Punkt nur, und sofort wechselte Houston diesen Greinke aus, es war eine fatale Überreaktion, denn nun kam alles noch anders: Sein Ersatzmann Will Harris machte aus der von Greinke in zweieinhalb Stunden erschufteten 2:1-Führung in vier Minuten einen 2:3-Rückstand. Ein 2:4 wurde daraus wenig später, ein 2:6 sogar im neunten Inning. Und dabei blieb's.



Das gab es noch nie

Die Washington Nationals also sind der neue Meister. Sie gewannen gestern Game Seven, dieses geradezu mythisch aufgeladene entscheidende siebte Spiel der World Series 2019 bei den Houston Astros und beendeten ihren spektakulären Oktober mit dem größten aller Spektakel. Das gab es noch nie in der Geschichte des Baseballs, überhaupt des amerikanischen Sports, dass in einer sieben Spiele dauernden Play-off-Serie sämtliche sieben Mal das Auswärtsteam siegte.

Es war, eben deshalb, eine bizarre Finalreihe.

Die Welt der Major League Baseball (MLB) teilt sich ja in zwei Ligen auf, National League und American League. Beide Ligen spielen mit jeweils 15 Teams von Frühling bis Herbst eine epische Saison: 162 Spiele pro Team. Eine überragende Saison spielt, wer 100 oder mehr Siege schafft. Das gelang in diesem Jahr den Houston Astros und den New York Yankees in der American League und den Los Angeles Dodgers in der National League, weshalb diese drei Clubs die Favoriten für den Play-off-Monat Oktober waren – und die Washington Nationals (93 Siege) nur ein Außenseiter, der sich über ein Qualifikationsspiel erst für höhere Ehren empfehlen musste.

Und sich in einen Rausch spielte, zum idealen Zeitpunkt.

Die Regeln der beiden MLB-Ligen unterscheiden sich leicht: In der American League muss die zentrale Figur, der Pitcher, nur werfen, ansonsten nichts, er muss also nur verteidigen; wenn seine Mannschaft dann angreift und also schlägt und hoffentlich rennt, wird der Pitcher durch einen reinen Schlagmann, den Designated Hitter, ersetzt. In der National League ist das anders, denn dort gibt es keinen Designated Hitter – der Pitcher muss auch schlagen. Und in der World Series, die Ende Oktober die beiden Meister zum finalen Showdown zusammenführt, gilt stets die Regel des Gastgebers, am gestrigen Mittwoch, in Houston, folglich die der American League.