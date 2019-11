Einen Tag nach dem vor allem in der ersten Halbzeit katastrophalen 3:3 (0:3) gegen Paderborn hat Borussia Dortmund seinem Trainer Lucien Favre bis auf Weiteres das Vertrauen ausgesprochen. "Wir gehen mit Lucien Favre in das Spiel in Barcelona und erwarten, dass wir da eine deutliche Leistungssteigerung sehen", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Zuvor hatte auch das Fachmagazin Kicker über Zorcs Äußerung berichtet.

Gleichwohl bleibt die Zukunft des schweizerischen Trainers nach dem Unentschieden gegen den Tabellenletzten vom Freitagabend auch aus Sicht der sportlichen Führung offen. "Es ist ja klar, dass das Thema öffentlich diskutiert wird, denn unsere Situation ist mehr als unbefriedigend", sagte Zorc. "Natürlich analysieren wir das sehr intensiv. Es ist natürlich klar, dass Worte jetzt nicht mehr reichen, wir brauchen Leistung."

Der BVB war am Freitagabend vor mehr als 80.000 Zuschauern im eigenen Stadion mit 0:3 gegen das Tabellenschlusslicht in Rückstand geraten. Erst in der zweiten Halbzeit fing sich die Mannschaft einigermaßen und erzielte durch Jadon Sancho kurz nach der Halbzeit den 1:3-Anschlusstreffer. Paderborn verteidigte jedoch leidenschaftlich, sodass sich die Dortmunder weiter schwertaten. Erst in der Nachspielzeit gelang Kapitän Marco Reus per Kopf der Treffer zum 3:3.

"Mein Tor interessiert mich null", sagte Reus nach der Partie beim Streamingdienst DAZN. "Wir dürfen zu Hause nicht so auftreten, auf keinen Fall", sagte der Kapitän: "Keine Ahnung, was wir im ersten Durchgang fabriziert haben. Man hat sich richtig geschämt für die Zuschauer." Zugleich verteidigte Reus den Trainer und nahm stattdessen sich und seine Mitspieler in die Pflicht.

Dortmund hatte nach durchwachsenem Saisonstart und einer Debatte um ein Mentalitätsproblem der Spieler zuletzt stabilere Leistungen gezeigt. Dann geriet die Mannschaft im wichtigen Champions-League-Gruppenspiel gegen Inter Mailand ebenfalls vor heimischem Publikum zunächst mit 0:2 in Rückstand, drehte das Spiel nach der Pause aber noch in einen 3:2-Sieg. Kurz darauf folgte ein blamables 0:4 beim Bayern München – und nun das 3:3 gegen Paderborn. Am Mittwochabend tritt der BVB bei Gruppenfavorit Barcelona in der Champions League an.