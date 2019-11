TSG Hoffenheim – SC Paderborn 3:0 (3:0)

Für Hoffenheim geht es in der Fußball-Bundesliga weiter nach oben: Das Team konnte sein viertes Spiel in Serie gewinnen und hat damit den Anschluss an die Spitzengruppe der Bundesliga geschafft. Die Hoffenheimer bezwangen den Tabellenletzten aus Paderborn mit 3:0 (3:0). Vor 23.629 Zuschauerinnen und Zuschauern in Sinsheim trafen Robert Skov (2. Minute), Pavel Kaderabek (15.) und Jürgen Locadia (26.) bereits vor der Pause gegen den überforderten Aufsteiger. Durch den höchsten Saisonerfolg klettert die Mannschaft von Trainer Alfred Schreuder zumindest für eine Nacht auf Rang fünf.