Achim Beierlorzer hat neun Tage nach seinem Abgang beim 1. FC Köln wieder einen Job in der Fußball-Bundesliga. Der 51-Jährige wird neuer Trainer beim Abstiegskandidaten FSV Mainz 05. Die Rheinhessen hatten sich nach dem 0:8 bei RB Leipzig und dem 2:3 gegen Union Berlin von Sandro Schwarz getrennt. Beierlorzer erhält nach Angaben des Clubs einen Vertrag bis zum Sommer 2022 und sitzt in der Partie am Sonntag bei der TSG 1899 Hoffenheim erstmals auf der Bank des Tabellen-16.

"Bei sachlicher und inhaltlicher Betrachtung ist Achim Beierlorzer ein typischer Trainer für Mainz 05", teilte FSV-Sportvorstand Rouven Schröder in einer Pressemitteilung mit. Beierlorzer sagte: "Sicherlich ist dies eine kuriose Situation im Fußball: Vor einer Woche war ich noch Trainer in Köln, nun werde ich in Mainz als Chefcoach vorgestellt."

Beierlorzer hatte mit Köln in elf Spielen nur sieben Punkte gesammelt, die Mainzer haben zwei Zähler mehr. Er soll nun den FSV Mainz 05 davor bewahren, am Saisonende nach elf Jahren in die zweite Bundesliga abzusteigen. Köln hatte am 15. November, nur eine Woche nach der Trennung, den bis 2021 laufenden Vertrag mit dem Coach aufgelöst. Über die Höhe der Abfindung machte der Verein keine Angaben.

Mainz hatte in den jüngsten Partien in Leipzig und auch gegen Berlin eine desolate Leistung gezeigt. Der Club entzog daher dem gebürtigen Mainzer Schwarz nach zweieinhalb Jahren das Vertrauen. Nach elf Spieltagen steht die Mannschaft mit neun Punkten und einem Torverhältnis von 12:30 auf dem Relegationsplatz.