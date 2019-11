Wer spielte wie gegen wen?

All-time-Herzchenrekord für Eintracht Frankfurt. Unsere Leserinnen und Leser lieben Bayern-Debakel ...



Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Natürlich das 5:1 der Frankfurter Eintracht gegen den FC Bayern. Ziemlich sicher wurden noch nie so viele Fotos einer Anzeigetafel geteilt wie an diesem Wochenende. Aber man musste sich ja auch die Augen reiben: Frankfurt 5, FC Bayern 1 stand da drauf. Auch wenn der frühe Platzverweis für Jérôme Boateng nach acht Minuten das Ergebnis etwas relativierte; die Abspielfehler und vertändelten Bälle, die Abwehrpatzer und das Sichfügen ins Debakel, das ließ einen fast Mitleid mit den Münchnern bekommen. Also fast. Klar aber ist, dass der FC Bayern nicht 1:5 verlieren darf, niemals und nirgendwo. Tut er es doch, hat das Konsequenzen. So wie vor mehr als zehn Jahren, als der FC Bayern ebenfalls mit 1:5 unter die Räder kam. Damals beim VfL Wolfsburg, ein gewisser Grafite traf doppelt und der damalige Bayern-Trainer, ein gewisser Jürgen Klinsmann, durfte immerhin noch 23 Tage im Amt bleiben.



Niko Kovač schaffte es nicht mal 27 Stunden. Obwohl es am Sonntagmittag noch hieß, Kovač dürfe erst einmal weitermachen, schickte der FC Bayern um 21 Uhr doch die Nachricht, die viele erwartet hatten: Trennung "im gegenseitigen Einvernehmen". Klingt wie eine Erlösung für beide Seiten. Der Verein war es leid, dass Kovač öffentlich seine Spieler schlecht redete, erratisch aufstellte und schlicht keine Spielidee zu haben schien. Kovač war es leid, dass am Ende niemand mehr hinter ihm stand, nicht einmal Uli Hoeneß, der ihn einst wollte. Niko Kovač war der falsche Coach zur falschen Zeit. Er mag ein passabler Trainer sein, aber der FC Bayern im Umbruch braucht keinen passablen, sondern einen herausragenden Trainer, allein schon, um die Fehler und Planlosigkeiten seiner Chefs wettzumachen. Von diesen Trainern gibt es nur wenige auf der Welt, Kovač gehört nicht dazu. Und irgendwie machte er von Anfang an den Eindruck, als wüsste er das auch selbst und wollte nur so lange durchhalten wie möglich (Lesen Sie im Laufe des Vormittages noch eine ausführliche Analyse auf ZEIT ONLINE).

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Der FSV Mainz hat zumindest seinen Auftritt bei RB Leipzig verpasst. 0:8 hieß es am Ende, und sicherlich ist den Mainzern immer noch ganz schwindlig von den Sachsen, die sie da 90 Minuten lang an ihnen vorbeihecheln sehen haben. Timo Werner traf dreimal und bereitete drei weitere Treffer vor. Schon unter der Woche beim 6:1 im Pokalspiel in Wolfsburg kam er auf zwei Tore und zwei Assists. Es gab schon Stürmer mit schlechteren Wochen. Für die Leipziger war es zudem der höchste Sieg in ihrer Bundesliga-, ähm, -geschichte.

Wer stand im Blickpunkt?

Union Berlins Torwart Rafał Gikiewicz. Im sehr aufgeregten ersten Berliner Bundesliga-Derby hielt er nicht nur seinen Kasten sauber und damit das 1:0 seiner Unioner fest, der im Aufstiegsjahr zum "Unioner des Jahres" gekürte Pole wurde auch pädagogisch tätig. Als nach dem Abpfiff nämlich ein paar Union-Fans mit Sturmmasken aufs Spielfeld stürmten, die sich wohl ein wenig mit dem Halloweentermin vertan hatten und sich nun auf den Weg zum Hertha-Block machen wollten, gab ihnen Giekewicz Saures. Der Keeper stellte seine Brust den eigenen Fans entgegen und schickte die verwirrten Heranwachsenden unter dem Applaus des Publikums zurück in den Block. Vorausgegangen waren hässliche Szenen, aus dem Hertha-Block nämlich flogen schon während des Spiels Raketen aufs Spielfeld, in Richtung der Trainerbänke und auf die Ränge. In Berlin kannst du halt alles sein. Sogar strunzdumm.