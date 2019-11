Der FC Bayern München hat vorzeitig das Achtelfinale der Champions League erreicht. Nach einem 2:0 (0:0) gegen Olympiakos Piräus ist dem deutschen Fußball-Rekordmeister schon nach dem vierten der sechs Gruppenspiele der Einzug in die K.o.-Phase nicht mehr zu nehmen. Im ersten Spiel unter Interimstrainer Hansi Flick stellten Top-Torjäger Robert Lewandowski (69. Minute) und Ivan Ivan Perišić (88.) mit ihren Treffern den Erfolg sicher. Drei Tage nach der Trennung von Chefcoach Niko Kovac zeigten die Bayern jedoch über weite Strecken der Partie eine schwache Leistung.

Nach den vielen Gegentreffern in den letzten Wochen war das Spiel der Bayern auf Fehlervermeidung ausgerichtet. Ungeachtet der hohen Ballbesitzquote mangelte es an Inspiration und Entschlossenheit, auch die Flanken blieben häufig zu unpräzise. Kingsley Coman scheiterte nach einem Tempo-Dribbling an Torhüter José Sá (34.), dazu traf Benjamin Pavard mit einem verunglückten Kopfball nach Ecke von Kimmich den Pfosten (45.). Die Griechen agierten aus einer kompakten Defensive heraus und hofften auf den ein oder anderen Konter.

Zur zweiten Halbzeit erhöhten die Münchner ein wenig das Tempo. Nach Flanke von Coman war Lewandowski zur Stelle. Für den Polen war es bereits das 21. Tor im 16. Pflichtspiel in dieser Saison. Coman (71.) und Alphonso Davies (74.) hatten in der Folge weitere Großchancen. Ivan Perišić sorgte schließlich für die Entscheidung.