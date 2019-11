Lokomotive Moskau – Bayer 04 Leverkusen 0:2 (0:1)

Mit 2:0 hat Bayer Leverkusen auswärts gegen Lokomotive Moskau gewonnen und sich damit den dritten Gruppenplatz in der Champions League gesichert. Damit kommt die Werkself zwar nicht mehr in die Finalrunde, kann in der Saison aber in der Europa League international weiterspielen. Schon in der 12. Minute fiel der erste Treffer: Rifat Zhemaletdinov brachte die Leverkusener durch ein Eigentor nach vorn, als Éder bei einer Ecke klären wollte und der Ball an Zhemaletdinov ins Tor hinein abprallte. Damit profitierte Bayer schon zum dritten Mal in fünf Gruppenspielen von einem Eigentor des Gegners.

Die unverhoffte Schützenhilfe erhöhte die Moral der Leverkusener deutlich, die zuvor einen von sehr wachen Moskauern etwas überraschten Eindruck machten. Karim Bellarabi und Moussa Diaby probierten es mit mehreren Offensivaktionen, die aber folgenlos blieben. In der 26. Minute kam es sogar beinahe zum Ausgleich, als Lukás Hrádecky nach einiger Verwirrung im Strafraum einen fast sicheren Treffer von Anton Miranchuk verhinderte. Kurz vor der Pause erzielte dann Diaby aus zentraler Position beinahe das zweite Tor für das deutsche Team, Moskau-Keeper Guilherme wehrte den Schuss aber ab.

Der zweite Treffer gelang dann in der zweiten Spielhälfte. Sven Bender brachte sein Team mit einem Volleyschuss in der 54. Minute weiter nach vorn. Auch ansonsten sahen die Zuschauer in der zweiten Halbzeit wesentlich stärkere Leverkusener. Lokomotive Moskau hätte zwar mit dem vierten und letzten Platz der Tabelle nach einer Niederlage nichts mehr zu verlieren gehabt, kam aber trotzdem nur selten aus der eigenen Platzhälfte raus. In der letzten Phase der Partie verteidigte Leverkusen den Spielstand: Bei einem Gegentreffer wäre der Einzug in die Europa League noch nicht sicher gewesen. Dementsprechend blieb es bis zum Schluss beim 2:0 für die Gäste.