Als die Italiener und US-Amerikaner endlich fertig waren, verkündete der offizielle Twitter-Account des neuen Davis Cups stolz: "Unglaublich! Das ist das zweitspäteste Ende einer Davis-Cup-Begegnung in der Historie des Wettbewerbs." Es folgten: wenig nette Antworten der Tennisfans. Um 4:04 Uhr am frühen Donnerstagmorgen endete das abschließende Doppel im Gruppenmatch zwischen den USA und Italien, zugunsten der Amerikaner Jack Sock und Sam Querrey übrigens. Spät, sehr spät, viel zu spät. Ballwechsel zu nachtschlafender Zeit sind aber nicht das Einzige, was nicht so recht passt beim reformierten Davis Cup.

Das Welttennis und seine Entscheidungsträger haben sich Ende 2019 in eine hochkomplexe Lage manövriert. Ein vom Profifußballer Gerard Piqué angeführtes, finanzstarkes Konsortium hat 2018 eine radikale Reform des prestigeträchtigen Teamwettbewerbs mit einer knappen Zweidrittelmehrheit im Weltverband (ITF) durchgedrückt. Im Gegenzug versprach das Konsortium namens Kosmos, zu dessen Geldgebern unter anderem der japanische Internetmilliardär Hiroshi Mikitani zählt, drei Milliarden US-Dollar in den kommenden 25 Jahren in den Wettbewerb, den Weltverband und dessen Mitgliedsstaaten zu investieren. Der finanziellen Versuchung, das ist mittlerweile überliefert, verfielen vor der Abstimmung auch einige Entscheider. Von Zuständen wie bei der Fifa war in der Folge mehr als einmal zu lesen.



Trotz großen Widerstandes von Fans und zahlreichen Spielern wurde im Zuge der Reform der Modus des Wettbewerbs, den Deutschland in der Ära von Boris Becker und Michael Stich dreimal gewann (1988, 1989, 1993), radikal verändert. Der K.-o.-Modus in der Weltgruppe mit den besten 16 Nationen und der oft legendären, lauten, manchmal fast an Fußball erinnernden Heim- und Auswärtsspielatmosphäre wurde eingetauscht gegen ein Finalturnier mit 18 Teams, die ihren Sieger an einem Ort innerhalb einer Woche küren. Zuvor gab es lediglich eine Qualifikationsrunde. Auch die Spiellänge wurde verkürzt. Seit diesem Jahr müssen Spieler – anders als bei den Grand Slams – nur noch zwei Sätze gewinnen, um einen Punkt für ihr Land zu ergattern.



Modus, Rahmenbedingungen und Umsetzung mangelhaft

Seit der Entscheidung gibt es nur noch zwei Lager. Kritiker und Befürworter der Reform. Egal ist sie niemandem. Dementsprechend wurden Kosmos und der Weltverband von den Kritikern mit Häme überzogen, als das Match zwischen den USA und Italien bis tief in die Nacht lief. Selbstredend waren das für Spieler, die am nächsten Tag schon wieder Höchstleistungen bringen sollten, aber auch für die Zuschauer nicht haltbare Zustände. Schlimmer noch aus Sicht der Verantwortlichen: Das eigentliche Ziel wurde konterkariert. Eigentlich war angedacht, den Wettbewerb für TV-Macher, Fans und Spieler planbarer und weniger strapaziös zu gestalten und ein breiteres Publikum zu finden.

Stattdessen verharrten nur noch wenige Zuschauer auf den Rängen. TV-Bilder interessieren um diese Uhrzeit niemanden, zumal das Turnier in Deutschland, Spanien und den USA nur im Pay-TV oder auf Streamingplattformen zu sehen ist. Nach wenigen Tagen und der abgeschlossenen Gruppenphase steht fest: Der Modus, die Rahmenbedingungen in Madrid und die Umsetzung von Kosmos sind mangelhaft.



Einen Wettbewerb mit 18 Teams innerhalb einer Woche durchzuführen, galt schon im Vorfeld als ambitioniert. Pro Begegnung waren je zwei Einzel und ein Doppel hintereinander angesetzt. Auf den drei in Madrid zur Verfügung stehenden Courts fanden pro Tag zwei Begegnungen statt. Durch die für diese Anzahl an Matches sehr späte Startzeit von 11 Uhr begannen die für 18 Uhr angesetzten Begegnungen oft deutlich später. Kosmos hat die Unwägbarkeiten bei der Dauer von Matches grundlegend unterschätzt. Vor Ort ist von fehlender Tennisexpertise die Rede. Piqués Team sei zu unerfahren; sein Chief Executive in Madrid, Javier Alonso, mache lediglich Schlagzeilen durch sein arrogantes Auftreten.

"Brutal", nennt Deutschlands Spitzenspieler Jan-Lennard Struff diese späte Ansetzung. Er wollte das neue Event eigentlich neutral angehen. "Aber die Spielzeiten und Ansetzungen waren natürlich zu heftig. Für uns Spieler geht das nicht, wenn wir am nächsten Tag gefordert sind", sagt der Weltranglisten-35., der Deutschland mit Philipp Kohlschreiber und den French-Open-Siegern im Doppel, Kevin Krawietz und Andreas Mies, nach Siegen gegen Argentinien und Chile überraschend souverän ins Viertelfinale geführt hat. Dort wartet am Freitagabend Großbritannien mit Andy Murray (ab 17:30 Uhr live auf DAZN). Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev hatte seine Teilnahme ob des veränderten Modus bereits vor einem Jahr abgesagt. Dennoch hatte er das DTB-Team in der Qualifikationsrunde im Februar gegen Ungarn angeführt. In dieser Woche aber spielt er lieber mit Roger Federer Showkämpfe in Südamerika.

Den Fans ist es zu kalt

Die Verantwortlichen des Davis Cups reagierten schnell und rückten die Partien eine halbe Stunde nach vorn, außerdem verkürzten sie die Pausen. Das erste Viertelfinale zwischen Australien und den Kanadiern endete so schon um kurz nach Mitternacht.