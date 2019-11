Mit 6:1 (2:1) hat Deutschland im letzten Spiel der Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft 2020 Nordirland besiegt und fährt damit als Gruppenerster zur EM. Die deutsche EM-Teilnahme stand bereits vor dem Spiel fest: Die DFB-Elf erhielt schon beim 4:0 gegen Weißrussland am Samstag das Ticket zur Meisterschaft. Nordirland hingegen würde auch mit einem Sieg nicht mehr in die Endrunde einziehen, kann es aber noch über die Playoffs der Nations League im März 2020 schaffen.

Die Nordiren gingen jedoch in Führung. In der 7. Minute erzielte Michael Smith aus 20 Metern ein Tor, nachdem Toni Kroos einen Querpass seines Teamkollegen George Saville nicht aufhalten konnte. Insgesamt machte Nordirland in der ersten Viertelstunde der Partie einen sehr energischen Eindruck, während sich die Deutschen mit ihren 80 Prozent Ballbesitz trotz vieler schneller Pässe nicht sehr gefährlich wurden. Das änderte sich mit dem Ausgleichstreffer durch Serge Gnabry (19.), der eine starke Vorbereitung durch Jonas Hector und Leon Goretzka verwandelte.

Bis zur Pause griffen die deutschen Spieler mehrmals den gegnerischen Strafraum an, vor allem Julian Brandt und Gnabry waren an vielen schnellen Offensivaktionen beteiligt. In der 43. Minute drehte Goretzka das Spiel mit seinem Treffer zum 2:1, wieder nach einer Vorarbeit durch Hector, der zum ersten Mal seit über einem Jahr in der Startelf stand. Kurz nach der Pause war es wieder Gnabry, der nach einem Passwechsel zwischen Joshua Kimmich und Lukas Klostermann sein zweites Tor im Spiel erzielte.



Damit leitete er eine starke Phase für das deutsche Team ein: In der 60. Minute erzielte Gnabry mit dem 4:1 sein drittes Tor in der Partie und damit seinen 13. Treffer im 13. Länderspiel für die Nationalmannschaft. Die Nordiren hingegen zogen sich inzwischen stark zurück und blieben mit den ständigen Offensivaktionen der DFB-Elf beschäftigt. Dies verhinderte jedoch nicht das 5:1 in der 73. Minute durch Goretzka nach einer abgefälschten Flanke von Kroos. In den letzten Minuten sank das Spieltempo deutlich, dennoch blieb es nicht bei dem Spielstand: Brandt traf in der Nachspielzeit zum 6:1 (90+1.) und erzielte damit den Siegtreffer im letzten Spiel der Nationalmannschaft in diesem Jahr.