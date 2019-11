Kurz vor Schluss schoss Deutschland noch das 6:1. Die deutschen Fans jauchzten, die Torhymne jaulte, der Stadionsprecher tönte. Dennoch hörte man die nordirischen Fans noch immer gut, sie sangen über den ganzen Lärm hinweg. Und irgendwann sangen sie dann wieder alleine, darüber, dass sie auf ihrem Weg sind zur Euro:

We're on our way! On our way!

To the Euros, we're on our way.

How do we get there? I don’t know.

How do we get there? I don’t care.

All I know is we are on our way.

Weil man Optimismus braucht, daran zu glauben, gerade wenn man so hoch zurückliegt, sang die "Green & White Army" diesen Song die letzten fünfzehn Minuten des Spiels. Nordirland hat sich nicht zur EM 2020, zu den Euros qualifiziert – hat aber noch eine kleine Chance über die Playoffs. Man kann den Gesang der Fans als Kommentar zum wahnsinnig komplizierten Modus der Uefa lesen ("wie wir dahin kommen, weiß ich nicht"). Oder einfach nur als Beteuerung, dass man seine gute Laune nicht von Fußballergebnissen abhängig macht. "Die haben gesungen, als hätten sie 6:1 gewonnen", sagte Joachim Löw nach dem Spiel im TV-Interview beinahe pikiert, vielmehr jedoch erstaunt.

6:1 hatten die Deutschen gewonnen, ihr Spiel war gut, es war eins der besten der letzten drei Jahre. Mit dem Erfolg sicherte sie sich den Gruppensieg. Doch der Abend warf zum wiederholten Male die Frage auf: Warum ist die Stimmung bei deutschen Länderspielen oft so lau und mau? Oder – dieses Mal musste man sie anders formulieren: Warum können nur die anderen echte Fußballstimmung?

Die Nordiren machten dieses Fußballspiel zu einem Volksfest. Schon am Nachmittag fielen sie in der Münchener Straße, gegenüber von Frankfurter Hauptbahnhof, im Irish Pub O'Reilly's über die Guinness-Bestände her, besetzten die Straße und sangen und sangen. Im ersten Moment ist manch Einheimischer zurückgeschreckt, denn nicht alle hatten noch alle Zähne. Und die Gesichter der meisten Nordiren … wie soll man sie beschreiben, ohne die Gesetze der Gastfreundschaft zu verletzen? Würde man Shakespeare besetzen, ihnen fiele vermutlich nicht die Rolle des Romeo zu.

Doch mit ihrer Fröhlichkeit steckten die nordirischen Fans, fast ausnahmslos Protestanten, alle an. Die Geschäftsleute und die gestressten Banker unterbrachen ihre Telefonate und schossen Bilder. Manch Obdachloser summte mit, andere staunten: Die Straßenbahnfahrer, die erst mal stehen bleiben und dann im Schritttempo weiterfuhren mussten, hoben den Daumen, die Polizisten hörten zu.

When I die and you lay me to rest, I wanna go on the piss with Georgie Best.

(zur Melodie von Spirit in the Sky)

Ich möchte mit Dir auf eine Sauftour. Ist ein Verstorbener je rührender, herzlicher und angemessener besungen worden, als das saufende Fußballgenie, der kickende Alkie George Best, die nordirische Legende, nach dem in Belfast ein Flughafen benannt ist?

Das Stadion beschallten sie bereits weit vor dem Anpfiff. Will Grigg's on Fire, ihren Gassenhauer der EM 2016 in Frankreich, hört man inzwischen nur noch selten, dafür ist dabei



We're not Brazil

We're Northern Ireland!

(zur Melodie von Glory, Glory, Hallelujah!)

Wobei, das sollte die Eindrücke auf dem Platz dann unterstreichen, die Verwechslungsgefahr, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, vergleichsweise gering war. Der Fernschuss von Michael Smith zum 0:1 war allerdings saftig.

Das war schon kein kleiner Kontrast zu den deutschen, eher ruhigen Fans. Wenn sie mal laut wurden, kamen schon mal Hohn und Selbsterhöhung ins Spiel. Superdeutschland olé! ist bloß phantasielos, doch den Malle-Hit Ohne Holland fahrn wir zur WM! könnte man mal einmotten. Zudem stimmt es nicht mal. Die Nummer 1 der Welt sind wir übrigens auch nicht.