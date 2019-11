Mit einem 4:0 (1:0) gegen Weißrussland hat sich die deutsche Fußballnationalmannschaft vorzeitig für die Europameisterschaft 2020 qualifiziert. Matthias Ginter von Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach stellte mit seinem ersten Länderspieltor (41. Minute) in seinem Heimstadion die Partie gegen den Außenseiter auf Sieg. In der zweiten Halbzeit legten Leon Goretzka (49.) und zweimal Toni Kroos (55. und 83.) nach.

Der Sieg sichert der DFB-Elf die 13. EM-Teilnahme. Kapitän Manuel Neuer verhinderte in der ersten Hälfte mit einer starken Parade das 0:1 und hielt später einen Elfmeter. Trotz des klaren Ergebnisses kam bei den 33.164 Fans im Borussia-Park nur selten EM-Stimmung auf.

Im letzten Spiel am Dienstag in Frankfurt kann sich das DFB-Team (jetzt 18 Punkte) gegen Nordirland den Gruppensieg sichern, da der bisherige Spitzenreiter Niederlande (16) nur 0:0 in Nordirland spielte. Für die Nordiren (13) war das Unentschieden zu wenig. Sie müssen nun als Dritter auf die Play-offs im März kommenden Jahres hoffen.

Neuer verhindert das 0:1

"London '20" war vor dem Spiel im deutschen Fanblock zu lesen. Doch bevor vom Finalort der Europameisterschaft geträumt werden durfte, musste die DFB-Auswahl ein Fußballspiel gewinnen. Das wurde gegen den Weltranglisten-86. zu einem Geduldsspiel. Gegen die tiefstehenden Weißrussen, die teilweise mit einer Sechser-Abwehrkette agierten, waren für das deutsche Team die Räume eng.

Die Mannschaft um Toni Kroos setzte zwar die Löwsche Vorgabe nach einem "druckvollen Spiel" und "Dynamik" um. Mehr als 80 Prozent Ballbesitz und 12:0 Torschüsse standen nach einer halben Stunde zu Buche. Es fehlte aber oft der letzte Pass, und das Tor wollte aber nicht fallen. Ein Schuss von Ginter parierte Torhüter Aliaksander Gutor (15.), dazu trafen Kroos (20.) und Serge Gnabry (24.) das Außennetz.

Nachdem Timo Werner die bis dato beste Chance per Kopf vergab (38.), wäre Deutschland beinahe bestraft worden. Ein Distanzschuss von Igor Stassewitsch konnte Neuer gerade noch parieren, auch im direkten Anschluss war der Kapitän gegen Denis Laptew zur Stelle (40.). Löw hatte schon vor dem Spiel die Rollenverteilung festgelegt, am Dienstag wird Neuers Rivale Marc-André ter Stegen zwischen den Pfosten stehen.

Beim Führungstor steht Ginter im Abseits

Sehenswert, aber nicht regelkonform fiel dann das deutsche Führungstor. Nach Schuss von Gnabry leitete Ginter den Ball per Hacke ins Tor. Der Gladbacher hatte jedoch Glück, dass seine Abseitsstellung nicht gesehen wurde. Einen Video-Schiedsrichter gibt es in der EM-Qualifikation nicht.

Der Gladbacher agierte nach dem langfristigen Ausfall von Niklas Süle auch als Abwehrchef. Daneben kam der junge Freiburger Robin Koch zu seinem zweiten Länderspiel-Einsatz, da der Leverkusener Jonathan Tah seine Verletzung noch nicht richtig auskuriert hatte.



Im zweiten Durchgang musste die deutsche Mannschaft nicht so lange auf ein Erfolgserlebnis warten. Nach einer Ecke von Kroos ließ Ginter den Ball zu Goretzka passieren, der von der Strafraumgrenze traf. Damit war die Gegenwehr der Weißrussen gebrochen. Kroos erzielte das dritte Tor, aber auch hier hätte eine Abseitsstellung von Werner geahndet werden können.

In der 75. Minute parierte Keeper Neuer einen Foulelfmeter von Stassewitsch. Das Foul hatte zuvor Koch begangen. Auf der Gegenseite krönte Kroos seine gute Leistung mit einem weiteren Tor.