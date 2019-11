Standard Lüttich – Eintracht Frankfurt 2:1 (0:0)

Eintracht Frankfurt hat in der Gruppenphase der Europa League 1:2 (0:0) gegen Standard Lüttich verloren. Durch die Niederlage müssen die Hessen nun um den Einzug in das Sechzehntelfinale bangen.

Beide Manschaften begannen eher vorsichtig. In der 12. Minute zeigten sich die Frankfurter mit einem Torschuss von André Silva erstmals gefährlich. Später köpfte er einen Ball an den Pfosten (34.), was die größte Torchance in der ersten Spielhälfte blieb. Der Mannschaft aus Belgien gelang über lange Zeit ebenfalls kaum ein erfolgreicher Angriff. Das änderte sich jedoch kurz vor der Halbzeitpause, als Frankfurt-Torwart Frederik Rönnow einen Freistoß von Selim Amallah abwehren musste (38.) und Duje Cop den Ball in der 45. Minute nur sehr knapp am Frankfurter Tor vorbei schoss.

In der zweiten Spielhälfte blieb die Frankfurter Offensive unauffällig. Die Konsequenz war ein Führungstor für Lüttich durch Zinho Vanheusden in der 56. Minute nach einem Eckball. Beinahe erzielte Renaud Emond kurz darauf das 2:0, als er aus 20 Metern knapp am Tor vorbei schoss (62.)



In der 65. Minute brachte dann Filip Kostic die Frankfurter zurück ins Spiel. Aus 17 Metern schoss er den Ball per Freistoß flach an der Mauer vorbei ins Tor der Belgier. Sehr lange sah es nach einem Unentschieden aus, bis Maxime Lestienne in der Nachspielzeit das 2:1 und damit den Siegtreffer für Lüttich erzielte (90+4.). Damit hat Lüttich den 2:1-Heimsieg der Frankfurter im Hinspiel ausgeglichen.

Die Hessen befinden sich nun auf dem dritten Gruppenplatz und stehen vor dem Gastspiel bei dem Gruppenersten Arsenal London Ende November zusätzlich unter Druck. Mit einem Sieg gegen Lüttich hätte die Eintracht schon sicher ins Sechzehntelfinale einziehen können.