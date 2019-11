Nach dem 1:5-Debakel gegen den Eintracht Frankfurt hat Bayern-Trainer Niko Kovač eine Aussage zu seiner Zukunft als Trainer in München vermieden. "Das weiß ich nicht, das wissen Sie wahrscheinlich besser", sagte Kovač im ZDF-Interview. "Wie soll ich das nach dem Spiel wissen?", ergänzte der Coach. Im Interview bei Sky sagte Kovač über seine weiter geschwächte Position: "Mein Gefühl ist nicht wichtig. Die, die das entscheiden, sind die, die gefragt werden müssen."

Für die Münchner ist das Ergebnis gegen Frankfurt die höchste Bundesliga-Niederlage seit mehr als zehn Jahren. Sie spielten ab der 10. Minute wegen eines Platzverweises für Jérôme Boateng in Unterzahl. In der Tabelle rangiert der FC Bayern nun mit vier Punkten Rückstand auf Borussia Mönchengladbach auf dem vierten Rang. Die nächsten Tage würden "sehr unruhig", sagte Mannschaftskapitän Manuel Neuer.

Insgesamt ist es für den FC Bayern der schwächste Saisonstart in der Bundesliga seit neun Jahren. Nur zwei der acht Spiele hat die Mannschaft von Kovač bisher gewonnen. Deswegen steht insbesondere der Trainer in der Kritik. Kovač gibt auch seinen Spielern eine Mitschuld.

Für weitere Unruhe sorgte zuletzt das angespannte Verhältnis zwischen dem Trainer und dem Spieler Thomas Müller. Diesen hatte Kovač sechs Spiele infolge auf der Bank sitzen lassen. In einem TV-Statement hatte er Müller als reine Ersatzkraft bezeichnet, die nur ran dürfe, wenn Not am Mann sei.