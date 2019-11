Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat England im Londoner Wembley-Stadion besiegt. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes gewann das Prestige-Duell nach einer überzeugenden Leistung mit 2:1 (1:1). Vor 77. 768 Zuschauerinnen und Zuschauern erzielten Spielführerin Alexandra Popp (9. Minute) und Klara Bühl (90.) die Treffer für die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

Für den WM-Vierten England traf Ellen White zum zwischenzeitlichen 1:1 (44.). Kurz zuvor hatte die deutsche Torhüterin Merle Frohms noch einen von ihr selbst verschuldeten Foulelfmeter von Nikita Parris spektakulär mit dem Fuß abgewehrt (36.).

Zwar wurde der angekündigte Europarekord mit 90.000 verkauften Tickets deutlich verfehlt, doch auch ohne Bestwert erlebten die Zuschauer eine bis zum Schluss unterhaltsame Partie. Am Ende Stand ein verdienter Sieg für die deutsche Mannschaft. Vor allem in der Anfangsphase und mit der Schlussoffensive zeigten die DFB-Frauen ihr stärkstes Spiel in diesem Jahr. Trainerin Voss-Tecklenburg hatte das 26. Duell gegen England vor dem Spiel als "Geschenk für jede Spielerin" und "absolutes Highlight" bezeichnet.



Ein starkes Zeichen hatten beide Mannschaften außerdem schon vor dem Anpfiff gesetzt, indem sie mit sogenannten Poppy-Armbinden aufliefen. Mit dem Motiv der roten Mohnblüten auf schwarzem Grund gedachten beide Teams der Opfer von Kriegen und kriegerischer Konflikte.

Nach dem Viertelfinal-Aus bei der WM in Frankreich und der verspielten Olympia-Teilnahme könnte der Sieg gegen England der deutschen Frauen-Nationalmannschaft Mannschaft neuen Auftrieb geben.