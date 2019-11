Bei den Ausschreitungen rund um das erste Bundesliga-Derby zwischen dem 1. FC Union Berlin und Hertha BSC sind insgesamt drei Menschen verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Durch das Abfeuern von Pyrotechnik im Stadion An der Alten Försterei wurden demnach ein Union-Fan und ein Zivilpolizist leicht verletzt, zudem wurde ein Beamter im Zuge der polizeilichen Maßnahmen ebenfalls leicht verletzt. Vier Personen wurden den Angaben zufolge vorläufig festgenommen und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Bisher seien 25 Strafverfahren eingeleitet worden, unter anderem wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruchs.

Der 1:0-Sieg von Union am Samstagabend war vom Verhalten von Anhängern beider Teams überschattet worden. Aus dem Hertha-Block wurden Raketen auf den Rasen und in die gegnerischen Zuschauerbereiche geworfen. Zwischenzeitlich wurde die Partie für fünf Minuten unterbrochen. Zudem verhinderten Spieler von Union einen Platzsturm vermummter Anhänger. Rund 1.100 Polizisten sicherten das Spiel ab. Die Beamten aus Berlin wurden von Kräften aus anderen Bundesländern unterstützt. Laut Polizei überliefen Union-Fans eine Einlasskontrolle und gelangten so unkontrolliert ins Stadion.

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) kündigte Ermittlungsverfahren an. Der 1. FC Union erklärte, die Täter mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln identifizieren zu wollen. "Ob es uns gelingt, wird man sehen", sagte Union-Sprecher Christian Arbeit. Das Problem sei, dass die Personen vermummt gewesen seien. Der generelle Umgang mit der Fanszene sei keineswegs gescheitert, sagte Arbeit: "Deshalb gibt es keine Resignation."