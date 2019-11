Im italienischen Fußball hat es erneut einen rassistischen Zwischenfall gegeben. Das Spiel in der höchsten Liga Serie A zwischen den Aufsteigern Hellas Verona und Brescia Calcio wurde am Sonntag in der zweiten Halbzeit für etwa zehn Minuten unterbrochen. Hellas-Fans hatten den Gäste-Stürmer Mario Balotelli zuvor mehrfach mit Affenlauten und rassistischen Rufen beleidigt.

In der 54. Minute stoppte Balotelli während eines Angriffs den Ball, nahm ihn in die Hände und schoss ihn in Richtung eines Fanblocks der Gastgeber. Anschließend wollte der 29-Jährige den Platz verlassen. Mitspieler und Gegner überredeten Balotelli weiterzuspielen. In der 85. Minute erzielte der Neuzugang mit einem sehenswerten Fernschuss den Anschlusstreffer, konnte die 1:2-Niederlage seines Teams aber nicht mehr verhindern.

In den vergangenen Monaten waren in Italien mehrere Spiele wegen rassistischer Vorfälle unterbrochen worden. Angesichts der anhaltenden Diskriminierungen in Stadien setzt der italienische Verband nun auf die Hilfe des Videobeweises. Dadurch sollen in Zukunft nicht nur Schiedsrichterentscheidungen überprüft, sondern auch auffällig gewordene Zuschauer identifiziert werden.