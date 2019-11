Jürgen Klinsmann sei "The Spätzle One", scherzte jemand auf Twitter, in Anlehnung an José Mourinho. Und überhaupt: überall Buddha- und Schwaben- und Sommermärchenwitze. Die Aufmerksamkeit jedenfalls war groß, als Jürgen Klinsmann am Mittwoch als neuer Trainer von Hertha BSC vorgestellt wurde. Klinsmann soll den grauen Westberliner Club zum Schillern bringen, das hat er mit der deutschen Nationalmannschaft schließlich auch geschafft. Und tatsächlich könnte seine Spieler- und Trainerkarriere schillernder nicht sein. Ein kurzer Rückblick.