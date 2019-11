Weltrekord für Sarah Köhler bei den deutschen Kurzbahn-Meisterschaften: Über 1.500 Meter stellte die 25-Jährige eine neue Bestmarke auf. Bei dem Wettkampf in Berlin schlug Köhler am Samstag nach 15:18,01 Minuten an. Damit war sie 1,7 Sekunden schneller als die alte Bestmarke, die die Spanierin Mireia Belmonte 2014 aufgestellt hatte.



Mit ihrer Rekordzeit lag Köhler mehr als 30 Sekunden vor der zweitplatzierten Leonie Beck (15:49,69). Dritte wurde Celine Rieder (15:55,51). Gut acht Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio zeigte sich Köhler damit erneut in ausgezeichneter Form. Bei den Weltmeisterschaften auf der Langbahn hatte sie in diesem Sommer den Titel mit der 4 x 1,25 Kilometer-Staffel im Freiwasser gefeiert.



"Ich hätte nie gedacht, dass ich die zwei Buchstaben 'WR' hinter meinem Namen mal sehen werde", sagte Köhler. Für sie gehe ein Traum in Erfüllung. Teamchef Bernd Berkhahn sprach von einem "Weltrekord mit Ansage": Er habe Köhler schon am Vortag "die Aufgabe gegeben, heute den Weltrekord zu schwimmen". Köhler sagte, sie habe ihren Trainer während des Wettkampfs am Beckenrand winken sehen: "Der hat gerade wahrscheinlich mehr Laktat als ich", sagte sie.