Nach der verbalen Entgleisung Marco van Bastens während einer Fernsehsendung setzt der TV-Sender Fox Sports seine Zusammenarbeit mit dem ehemaligen niederländischen Fußballnationalspieler für eine Woche aus. Das teilte der Sender auf seiner Homepage mit. Das Honorar, das Van Basten üblicherweise erhalte, werde an das Niederländische Institut für Kriegsdokumentation gespendet, um das Bewusstsein und Wissen über die Geschichte des Zweiten Weltkriegs zu fördern. Es habe sich um einen "falschen Scherz zum falschen Augenblick" gehandelt.



In der Vorberichterstattung zu einer Liveübertragung des Erstligaspiels zwischen Ajax Amsterdam und Heracles Almelo hatte Van Basten gut hörbar "nicht so gut, Sieg Heil, Pfannkuchen" zu Moderator Hans Kraay gesagt. Dieser hatte zuvor auf Deutsch ein Interview mit dem deutschen Heracles-Trainer Frank Wormuth geführt. Offenbar wollte sich Van Basten über die Sprachkenntnisse von Kraay lustig machen. In der Halbzeitpause entschuldigte sich Van Basten und sprach von einem "missratenen Witz".

Zusätzliche Brisanz bekam die Bemerkung, weil in den beiden höchsten Fußballligen in den Niederlanden am vergangenen Wochenende eine Schweigeminute gegen Rassismus abgehalten wurde. In der ersten Minute nach Anpfiff sollten die Spieler nicht spielen, während auf den Anzeigetafeln eingeblendet wurde: "Rassismus? Dann spielen wir nicht!"