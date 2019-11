Die Spielerinnen der spanischen Fußballliga Primera División haben ihren Streik wenige Tage nach Beginn des Protest ausgesetzt. In den Verhandlungen mit der Clubvereinigung unter Vermittlung des Arbeitsministeriums sei es zu einer Annäherung gekommen, teilte die Spielergewerkschaft AFE mit. Die spanischen Fußballerinnen waren am Samstag in einen unbefristeten Streik getreten, um ein Mindestgehalt und einen Tarifvertrag zu erzwingen.

AFE zufolge haben die Spielerinnen nun zugestimmt, den Streik einzustellen und ihre Arbeit bis zum 20. Dezember wieder aufzunehmen. Sie hätten vom Arbeitsministerium ein Angebot erhalten hatten, das ihnen ein Mindestgehalt von 16.000 Euro pro Jahr sowie Vollzeitverträge garantiere, hieß es weiter. Der Streik habe sein Ziel erreicht, das darin bestanden habe, auf die Probleme aufmerksam zu machen.

Die Verhandlungen liefen bereits seit mehr als einem Jahr. Die Clubvereinigung des Frauenfußballs (ACFF) hatte ein Mindestgehalt von 16.000 Euro zuletzt mit der Begründung zurückgewiesen, dieses würde die kleineren Vereine vor Problemen stellen.

In sozialen Netzwerken hatten die Spielerinnen zu Beginn ihres Streiks viele Solidaritätsbekundungen erhalten. Mit dem französischen Weltmeister Antoine Griezmann meldete sich auch ein prominenter Männer-Fußballer: "Die Kameradinnen des Frauen-Fußballs haben meine ganze Unterstützung. Viel Glück!", schrieb der Stürmer des FC Barcelona auf Twitter.