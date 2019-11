Wenn sich etwas geändert hat, dann, dass Jörg Neblung heute schneller Hilfe finden würde. Neblung war der Berater von Robert Enke und ein enger Freund. Im Trauergottesdienst saß er neben der Witwe, Teresa Enke. Bis heute engagiert er sich in der Robert-Enke-Stiftung, die seit zehn Jahren über Depressionen aufklärt und Hilfe vermittelt, vor allem, aber nicht nur für Sportler. Die Stiftung bietet Betroffenen das, was Neblung damals fehlte: "Ich musste im Hintergrund recherchieren."

Er wollte vor knapp 20 Jahren Hilfe für einen speziellen Klienten organisieren, für Robert Enke. "Damals war es extrem schwer", sagt er. Neblung suchte den passenden Psychiater, sammelte Adressen, blätterte in den Gelben Seiten, fragte sich von der Sporthochschule in Köln aus immer weiter durch, selbst in Barcelona, wo Enke ein Jahr spielte. Neblung baute sich ein Empfehlungsnetzwerk für seinen Schützling auf.

Damit dessen Wunsch entsprochen wurde. Enke wollte seine Depressionen geheim halten, "weil die Leute sonst denken, er würde sich hängen lassen", sagt seine Frau. Er glaubte das bis zum Schluss: Dass die Leute ihm die Depressionen nicht verzeihen würden.

Am Sonntag vor zehn Jahren starb der Torhüter Robert Enke, er beging Suizid. Von der Bundesliga bis hinab in die Kreisklasse wird an diesem Wochenende vor den Spielen eine Minute innegehalten. Es wird geschwiegen, um die Fragen, die seitdem die gleichen geblieben sind, laut werden zu lassen: Was hat sich geändert? Hat die Gesellschaft daraus gelernt, hat sie mehr Menschlichkeit und Mitgefühl verinnerlicht, wenn sie über den Fußball und Depressionen und Depressionen und Fußball spricht?



Ein großes Netzwerk ist entstanden

Die Stiftung hat viel dafür getan: Sie hat ein Netzwerk geschaffen, etwa 70 Psychiaterinnen und Psychiater in ganz Deutschland sind gelistet. Innerhalb von Sekunden lassen sich Telefonnummern, Adressen und Namen finden, auch eine Hotline ist eingerichtet. Die Stiftung bietet an, mit einer VR-Brille die Welt eines Depressiven zu sehen und steht vor Länderspielen mit einem Stand am Stadion. Ronald Reng, der die Enke-Biografie geschrieben hat, besucht zusammen mit Martin Amedick, einem früheren Bundesligaprofi, der auch an Depressionen litt, die Nachwuchszentren der Bundesligisten. Sie reden dort mit den jungen Spielern, klären auf, geben Rat. Keiner soll allein bleiben.

Ein halbes Jahr nach dem Suizid von Enke kam Markus Miller als Ersatztorwart nach Hannover. Der Club war noch dabei, den Todesfall zu verarbeiten, aber er kannte das Thema jetzt. Und so war Miller der Erste nach Enke, dem geholfen werden konnte. Im September 2011 musste er sich wegen Depressionen in stationäre Behandlung begeben: "Das Umfeld in Hannover war sensibilisiert dafür", sagt er heute. "Ich weiß nicht, ob ich bei einem anderen Verein den Schritt gewagt hätte." Er kam einige Wochen später zurück und blieb bis 2015.

Für Betroffene ist das die größte Hilfe: Zu wissen, dass auch andere mit der Krankheit kämpfen. 2020, schätzt die Weltgesundheitsorganisation, wird Depression die zweithäufigste Volkskrankheit sein. 350 Millionen Menschen leiden weltweit darunter. Und natürlich sind unter ihnen auch Sportlerinnen und Sportler, auch wenn ihre Weltrekorde und Tore etwas anderes sagen.



Zweimal den Kampf gewonnen

Der Eishockeyprofi Constantin Braun. Michael Phelps, der erfolgreichste Olympionike aller Zeiten. Lindsey Vonn, die Skifahrerin. Danny Rose, der englische Fußballnationalspieler. Sie alle machten es öffentlich. Enke nicht. "Für ihn war das die größte Angst: Dass er deswegen alles verliert", sagt seine Frau in einer NDR-Doku. Er sah nur einen Ausweg.

Zweimal, in Gladbach und in Lissabon, hatte Enke die Depressionen schon besiegt, beim dritten Mal gewann die Krankheit. Depressionen gehen nicht weg, wenn man sich zusammenreißt.

Im Sommer 2009 war Enke Stammtorhüter in Hannover und in der Nationalmannschaft. "Es gab zu diesem Zeitpunkt nichts in seinem Leben, was einen Menschen unglücklich machen hätte können. Zumindest haben wir nichts anderes von ihm gehört", sagt Neblung. Etwas muss ihn eingeholt haben, Neblung kann bis heute darüber nur spekulieren. Er organisierte damals Enkes Therapie und wollte dem Verein über die Krankheit informieren. "Dann wäre er vielleicht zurückgekommen als fröhlicher und glücklicher Mensch", sagt Teresa Enke. Sie kämpft dafür, dass die Vereine Depressionen irgendwann wie einen Kreuzbandriss hinnehmen. Als etwas, nach dem man auch wieder spielen kann.