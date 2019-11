Hinter Vitrinen und an den Wänden erinnern im Vereinsmuseum unzählige Trophäen, Pokale und Fotos an die Erfolge und besseren Zeiten des serbischen Seriensiegers Roter Stern Belgrad. Dann schiebt der freundliche Museumswächter Pedja die Glastür zur Ehrentribüne auf. Vor der Südtribüne habe Ulli Hoeneß 1976 seinen verunglückten Elfmeterschuss in den Stadionhimmel geschlagen, erzählt Pedja – und weist lächelnd auf das Tor zu seiner Rechten. 15 Jahre später war es das Tor zu seiner Linken, vor dem erneut ein deutscher Kicker Stadiongeschichte schrieb.



Vor den vor Freude tobenden Fans auf der Nordtribüne senkte sich am 24. April 1991 der Kerzenschlag von Klaus Augenthaler im Halbfinale des Europapokals der Landesmeister kurz vor Abpfiff hinter dem verdutzten Bayern-Keeper Raimond Aumann ins Netz: Das Eigentor zum 2:2 machte für die "Sterne" den Weg zum Finalsieg gegen Marseille und an die Spitze von Europas Fußballspitze frei. "Diese Zeiten kehren zu uns niemals mehr zurück", sagt Pedja, der Hüter der Vereinstrophäen zuckt mit den Schultern.

Am Dienstag werden die Bayern zum Champions-League-Gastspiel in Serbiens Hauptstadt auflaufen. Die große Zeit des Roten Sterns ist vorbei, die verwitterte Betonschüssel des Marakana-Stadions aber ist geblieben. Nicht nur Sieger und Versager, Glücksritter und Ballkünstler, sondern auch Kriegsfürsten, Hooliganhorden und Pyromanen haben die turbulente Geschichte dieses serbischen Stadions geschrieben.



Die Nacht von Belgrad

Am Stadionanfang stand ein abgetragener Berg. Über drei Jahre dauerten von 1959 bis 1963 die Bauarbeiten an dem Stadion, das in eine Anhöhe unweit des Partizana-Stadions hinein gebaut wurde. 350.000 Kubikmeter Erdreich mussten weichen, bevor die Pilgerstätte der Sterne-Fans 1963 eröffnet wurde. Zunächst als Stehplatzstadion angelegt bescherte das Fassungsvermögen von 110.000 Zuschauern dem wuchtigen Rund seinen Spitznamen: Obwohl das Stadion seit 2014 offiziell nach der Vereinslegende Rajko Mitić benannt ist, wird es von den Belgradern in Anlehnung an die Fußballschüssel in Rio de Janeiro weiter unverdrossen Marakana-Stadion genannt.

Die Zahl der Plätze wurde im Lauf der Jahrzehnte auf heute 55.000 reduziert. Immerhin 89.000 Zuschauer verfolgten noch, wie 1973 das legendäre Ajax-Team um Johan Cruyff in Belgrad im Europapokalfinale gegen Juventus Turin (1:0) triumphierte. Drei Jahre später verloren sich beim EM-Finale zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei nur 30.000 Schaulustige auf den Rängen: Nach Jugoslawiens Halbfinal-Aus gegen Deutschland (2:4 nach Verlängerung) waren viele enttäuschte Fans zu Hause geblieben. In der legendären Nacht von Belgrad sollten sie im Elfmeterschießen nicht nur den lässigen Lupfer von Antonín Panenka, sondern auch den denkwürdigen Fehlschuss von Hoeneß verpassen. Dessen Ball würden sie "noch immer über den Dächern von Belgrad suchen", witzelte noch Jahre später Franz Beckenbauer.

Mit dem Europapokalsieg von 1991 erreichte der Rote Stern den Gipfel, aber verglühte schnell in den folgenden Jugoslawien-Kriegen (1991-1995). Das Titelteam zerfiel, die Stars verließen den international gesperrten Club. Auf den Rängen hatte fortan ein gefürchteter Kriegsherr das Sagen: Schon Ende der Achtzigerjahre hatte der mit dem Geheimdienst gut verbandelte Gangster Željko "Arkan" Ražnatović die Führung der berüchtigten "Delije"-Hooligans übernommen.

Der Kriegsfürst in der Trutzburg

Im Marakana-Stadion rekrutierte der Unterweltboss die Angehörigen für seine "Serbische Freiwilligengarde" – eine Miliz, die als "Arkan Tiger" in den Kriegen in Kroatien und Bosnien für Angst und Schrecken sorgte. Direkt gegenüber dem Haupteingang des Marakana residierte der Kriegsfürst bis zu seiner Ermordung im Januar 2000 in einer festungsähnlichen Villa: Die pompöse Trutzburg wird noch immer von seiner Witwe bewohnt – Serbiens Silikon- und Turbofolk-Ikone "Ceca".

Hatten vor den Kriegen Ballkünstler wie Dragan Džajić, Dragan Stojković, Siniša Mihajlović, Robert Prosinečki, Dejan Savićević oder Darko Pančev im Marakana-Stadion gezaubert, machte der Club nach der Jahrtausendwende vor allem durch blutige Hooliganausschreitungen, schwarze Transferkassen, verschobene Spiele sowie unbezahlte Spieler- und Trainergehälter von sich reden.