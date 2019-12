RasenBallsport, der Herbstmeister der Bundesliga, macht momentan den stärksten Eindruck der drei großen Leipziger Fußballklubs. Der 1. FC Lok und Aufsteiger Chemie spielen gleichfalls eine gute Saison – in der Regionalliga Nordost. Chemie ist zudem bis dato der letzte Leipziger Verein, der Deutscher Meister werden konnte. Das geschah 1964 und war die größte Sensation der DDR-Fußballhistorie. Ihr verdankt auch RB Leipzig seine geschichtsfreie Existenz.



1963 exekutierte die DDR-Sportobrigkeit einen Beschluss, der Leipzigs Fußballvolk bis heute beschäftigt. Die besten Spieler wurden in Probstheida beim SC Leipzig (später 1. FC Lok) konzentriert. Zielvorgabe: Meisterschaft. Der förderungsunwürdige "Rest von Leipzig", die BSG Chemie, mochte in Leutzsch gegen den Abstieg bolzen. Das gelang den Grün-Weißen so vorzüglich, dass sie den Titel holten. Die blau-gelbe Kadertruppe des SC landete auf Platz drei. Chemies Helden bewachen bis heute, lebensgroß in Beton, ihr Stadion, das den Namen des Meistertrainers trägt: Alfred-Kunze-Sportpark.

Jetzt erschien Kunzes Biografie, verfasst vom Chemie-Enzyklopädisten Jens Fuge. Alfred Kunze. Das stille Genie erzählt die Lebensgeschichte des einzigen DDR-Spitzentrainers, der nie Mitglied der SED war, allerdings der NSDAP. Kunze, 1909 in Leipzig geboren, stammte aus sozialdemokratischem Elternhaus und wurde Volksschullehrer. Sein Milieu war der Arbeitersport, dessen Vereine dann das NS-Regime verbot. Zum Parteieintritt entschloss er sich, damit er Lehrer bleiben konnte. Ausführlich recherchiert Fuge Alfred Kunzes Nachkriegsschutzlüge, er sei als Mitglied des NS-Lehrerbunds ohne Antrag in die Partei übernommen worden. Kunzes Karriere in der SED-Diktatur verlief als kurviger Weg eines Unbeugsamen, der sich halbwegs anzupassen wusste und ideologische Frontalunfälle vermied.

Er war der erste Auswahltrainer der DDR. Entlassung, Degradierung, Versetzung erfuhr er mehrfach, bis er mit seinen "Chemikern" 1964 aus dem Orkus zum Olymp aufstieg. 1966 folgte der Pokalsieg. 1967 demissionierte Kunze aus unklaren Gründen. Mit 58 Jahren ging er ans Wissenschaftliche Zentrum des DDR-Fußballverbandes, verfasste Lehrmaterialien und bildete Trainer aus.

Mit seiner BSG Chemie ging es abwärts, bis in die Zweitklassigkeit. Der Förderverein 1. FC Lok errang Pokalsiege und Vizetitel, gelangte 1987 ins Europacupfinale, gewann jedoch weder eine Meisterschaft noch die ungeteilte Leipziger Gunst. Chemie blieb der bissige Underdog. Bei Ortsderbys sangen die Fanblocks von Liebe: Welche Hure, welcher Bock schuf den 1. FC Lok? – Welche Schlampe, welches Vieh schuf die BSG Chemie?