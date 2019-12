Arnd Peiffer ist einer der erfolgreichsten deutschen Biathleten. Er gewann 2018 in Pyeongchang Olympisches Gold im Sprint und Bronze mit der Staffel, zudem holte er 2014 bei den Spielen in Sotchi Silber mit der Staffel und ist fünffacher Weltmeister.

ZEIT ONLINE: Herr Peiffer, Sie sind gerade beim Weltcup in Annecy-Le Grand Bornand und treten dort auch gegen russische Konkurrenten an. Mit welchem Gefühl gehen Sie an den Start?

Arnd Peiffer: Ich kann mich da relativ gut von freimachen. Ich hab nicht das Gefühl, dass bei uns im Moment großflächig betrogen wird. Aber natürlich kann man das nie mit Sicherheit wissen. Es gab Zeiten, da sind mir große Leistungssprünge – vor allem auch Saisonhöhepunkte – häufiger verdächtig vorgekommen. Aber aktuell kann ich das nicht behaupten. Ich vertraue darauf, dass zumindest der größte Teil meiner Konkurrenten sauber ist.

ZEIT ONLINE: Die Wada hat entschieden, russische Athleten bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften nur nach eingehender Prüfung und nur als neutrales Team starten zu lassen. Während Russland empört ist, halten weltweit Athleten diese Strafe für zu lasch. Sie auch?

Arnd Peiffer: Ich bin zwiegespalten. Es wäre für mich schwierig, wenn man jüngere Athleten von Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften fernhält, die mit dem Thema vielleicht nichts zu tun haben. Andererseits: Dass die russischen Athleten als "neutrale Athleten aus Russland starten", fühlt sich für mich nicht wie eine Riesenstrafe an. Es ist ein anderes Kürzel in den Zwischenzeiten, die Nationalfarben tauchen nicht auf, aber das war es dann auch. Ich kann mir aber vorstellen, dass es in Russland stärker als Strafe wahrgenommen wird, weil der Nationalstolz etwas ausgeprägter ist.

ZEIT ONLINE: Sie treten im Weltcup gegen Russen an, bei der WM und Olympischen Spielen hingegen, Stand jetzt, gegen "neutrale Athleten aus Russland". Ergibt das für Sie Sinn?

Peiffer: Die aktuelle Strafe ist nicht so ergiebig, das stimmt schon. Allerdings: Bei den Spielen 2018 in Pyeongchang war es zu spüren. Da war nur eine geschrumpfte Delegation mit zwei ganz jungen Russen, während im Weltcup sechs mitliefen. Die beiden Jungs liefen da rum mit ihren neutralen Klamotten, hatten kein Team hinter sich, keine Staffel und hatten nur einander. Die taten mir fast leid. Aber wenn es bei der kommenden WM im Februar die gleiche Delegation ist wie im Weltcup, nur unter anderen Namen, macht es natürlich keinen Unterschied.

ZEIT ONLINE: Auch Sie wurden in Sotschi von den Russen hintergangen.

Peiffer: Was in Sotschi passiert ist, war eine neue Dimension. Das konnte ich mir als Sportler nicht vorstellen. Dass positive Proben getauscht, geöffnet und mit anderem Urin wieder versiegelt wurden. Diese Geheimdienstmission hat bei mir nachhaltig Vertrauen zerstört. Weil es ja auch andere hätte treffen können. Mich zum Beispiel. Was wäre gewesen, wenn jemand meine Probe oder die eines Franzosen verunreinigt hätte, um von den Russen abzulenken?

ZEIT ONLINE: Diese Angst hatten Sie?

Peiffer: Klar hat mich das beschäftigt: Unter dem Auge des IOC, der Wada und aller anwesenden Sportler konnte manipuliert werden. Es wäre also möglich gewesen, auch andere mit reinzuziehen.

ZEIT ONLINE: Was halten Sie von einem Komplettausschluss der Russen, wie einige Athletenvertreter oder die Vizepräsidentin der Wada, Linda Helleland?

Peiffer: Ich kann mir vorstellen, dass der vor dem Sportgerichtshof Cas nicht bestehen bliebe. Weil junge und saubere Athleten davon auch betroffen wären. Das hätte den Effekt, dass die russische Seite das für sich als Erfolg verbuchen würde. Man würde das Übliche hören, was auch jetzt schon anklingt: alle gegen uns, politisch motivierte Strafen, die Opferrolle eben. Mich erinnert das aktuell ein wenig an das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump.