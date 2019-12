Wer spielte wie gegen wen?

Sieh an, Leipzig gewann die Herzchenwertung im direkten Duell mit Dortmund. Wir haben offenbar Romantikerinnen und Romantiker in der Leserschaft. An diesem Mittwochabend geht es weiter mit Teil 2 des 16. Spieltags.







Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Dortmund gegen Leipzig. Es war ein typisches Bundesligaspiel: sehr unterhaltsam und abwechslungsreich, voller Energie, aber auch voller Fehler. Julian Nagelsmann stellte wie immer in wichtigen Spielen wieder sehr viele Spieler auf, die bereits in der Zweiten oder Dritten Liga für Leipzig gekickt haben. Vielleicht trat RB deshalb in der ersten Halbzeit wie eine Zweitligamannschaft auf. 45 Minuten lang spielte Leipzig in Dortmund wie Dortmund in München. Man fragte sich: Wie kann diese Mannschaft Tabellenführer sein? 2:0 führte der BVB durch einen Fernschuss von Julian Weigl, den der Tormann Péter Gulácsi falsch eingeschätzt haben muss. Und durch ein Tor von Julian Brandt, das zu den schönsten des Jahres gezählt werden darf. Er drehte sich mit dem Ball um seinen Gegenspieler und zog schnell mit seinem schwachen Fuß ab. Messi-Vergleiche waren angebracht. Geniale Idee von Lucien Favre, diesen Brandt aufs Feld zu schicken.

Alles schien auf einen wichtigen Dortmunder Sieg hinauszulaufen. Doch nach der Halbzeit entdeckte der BVB seine vorzeitige Weihnachtslaune. Er verteilte Geschenke. Erst köpfte Roman Bürki den Ball nicht weg, sondern zu Timo Werner – wobei man fragen könnte, ob die Dortmunder Abwehr ihren Tormann in diesem Moment nicht ein wenig allein gelassen hatte. Kurz darauf setzte Brandt, der Messi der ersten Halbzeit, Werner mit einem genauen Pass ein. Der stand wieder mal im Abseits, doch das gilt ja nicht, wenn der Ball vom Gegner kommt. 2:2.



Werner hatte zwei Tore erzielt, ohne dass man sagen sollte, dass er gut gespielt hätte. Er selbst bescheinigte sich nach dem Spiel "100 Prozent Fehlpässe in der ersten Halbzeit". Trotz dieser Rückschläge drehte Dortmund erneut auf und kombinierte sich zum 3:2 durch Jadon Sancho. Allerdings gestattete die chronisch zur Unaufmerksamkeit neigende BVB-Abwehr den Leipzigern noch den Ausgleich durch Patrick Schick. Es war das dritte billige Tor der Gäste.

So war Leipzig wie im Spiel gegen Bayern im September eine Halbzeit lang unterlegen, punktete aber am Ende. RB kann mangels individueller Klasse mit manchen Gegnern nicht wirklich mithalten, glaubt aber immer an sich und ist einfach schwer zu schlagen. Es ist das Bundesliga-Team, das im Kalenderjahr 2019 am wenigsten verlor und eine große Chance hat, Herbstmeister zu werden. Und Dortmund gewann die Wertung in der B-Note, machte aber wieder mal zu wenig aus seinen Möglichkeiten.

Welche Spiele waren sonst noch wichtig?

Union Berlin hätte auch gegen Hoffenheim siegen können, scheiterte unter anderem jedoch an der Faust von Oliver Baumann. Aber der Aufsteiger hat ja ein Punktepolster auf die Abstiegsränge, da kann man sich eine Heimniederlage leisten. Und Augsburg donnerte auch über Düsseldorf hinweg, strebt Richtung Europa-League-Plätze und ist das beste Team der letzten fünf Spiele. Nur der FCA kann einen Herbstmeister Leipzig noch verhindern, am kommenden Samstag.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Bremen gegen Mainz. 1:6 hatte Werder schon in München verloren, da war gegen Mainz natürlich erst recht nichts drin. 0:4 stand es nach nicht mal vierzig Minuten, am Ende dann 0:5. Pfiffe im Weserstadion wie an diesem Abend hört man selten. Florian Kohfeldt, DFB-Trainer des Jahres 2018, pendelte in seiner Reaktion zwischen Ärger und Ratlosigkeit. Vor der Saison hatte er das Ziel Europapokal ausgegeben. Das wird nichts mehr. Kürzlich setzte er ein neues Zwischenziel: 20 Punkte zum Ende der Hinserie. Das wird auch nichts mehr. Die technisch versierte, aber langsame Bremer Mannschaft steckt im Abstiegskampf. Werder hält an Kohfeldt fest. Die Mannschaft müsse "Florian einiges zurückgeben", sagte der Geschäftsführer Frank Baumann. Am Samstag kann der 1.FC Köln zum Hinrundenabschluss Bremen mit einem Sieg im direkten Duell überholen.

Was war das Zitat des Tages?

"Heute gab es nichts, wovor ich mich stellen könnte. Ich muss jetzt erst einmal eine Nacht darüber schlafen."

Florian Kohfeldt