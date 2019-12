Das 4:2 gegen Freiburg am vorigen Sonntag war ein typisches Gladbacher Tor: Gleich drei von ihnen umzingelten den Gegenspieler Robin Koch, der vor der Abwehr den Ball führte und sich in dieses Borussendreieck leiten ließ. Dort war er verloren. Es war dann der Stürmer Breel Embolo, der dem Freiburger Nationalspieler den Ball mit einer Grätsche wegspitzelte. Dann passte Florian Neuhaus rasch und steil auf Embolo, der sich in der Zwischenzeit auf den Weg Richtung Tor gemacht hatte, und der lupfte über den Tormann. Spiel entschieden. Ein kurzer Konter, eingeleitet von einer Balleroberung durch einen Stürmer, also Gegenpressing – das lehrt und mag der Trainer Marco Rose.

Ein inspirierender Trainer, eine engagierte Mannschaft, die mit ihrer Spielidee auch deswegen so gut fährt, weil die meisten Bundesligateams zurzeit viele Fehler machen – das macht Gladbach zum Tabellenführer der Bundesliga, und das immerhin schon seit mehr als zwei Monaten. Ob die Gladbacher ein ernster Titelkandidat sind, dürfte sich am Samstag zeigen. Dann ist der FC Bayern zu Gast. Verliert er, wüchse sein Rückstand auf sieben Punkte.

Zwei markante Teile ragen aus der Mannschaft der Borussen heraus. Der Schweizer Denis Zakaria steht repräsentativ für die physische Stärke und die Dynamik der Mannschaft. Er gewinnt Zweikämpfe und Laufduelle, stabilisiert das Zentrum, auch seine Pässe kommen an. So etwa beim Tor zum 3:1 gegen Freiburg, dem schönsten an diesem Tag, als er den Ball in den Strafraum durchsteckte. Zakaria zählt zu den komplettesten Mittelfeldspielern der Liga, einen solch guten "6er" hat Borussia Dortmund zum Beispiel nicht.

Und eine Büffelherde, wie der Fußball-Podcast MML feststellte, trampelt nun nicht mehr in Frankfurt, wie man im Vorjahr den dortigen Sturm wegen seiner Wucht nannte, sondern in Mönchengladbach. Die drei Stürmer Marcus Thuram, Alassane Pléa und Breel Embolo sind allesamt breitschultrige Erscheinungen, die zudem schnell und technisch mindestens gut sind. Mit ihrem selbstbewussten Dribbling und stetigen Läufen in die Tiefe bringen sie ganze Defensiven ins Hecheln. Die Frankfurter Abwehr wurde beim 4:2-Sieg Gladbachs im Oktober mehrfach überrannt.



Vorbild Jürgen Klopp

Im Schatten der drei Kanten übersieht man gelegentlich den zierlichen Dribbler Patrick Herrmann, der seinen jahrelangen Abwärtstrend überwunden hat. Er kann nicht so gut schießen wie die anderen, doch auch er trifft dieses Jahr. Zu viert haben sie bisher zwanzig Tore geschossen, beinahe völlig gleichmäßig verteilt. Die Gladbacher Offensive verfügt sogar noch über die Reserven Lars Stindl und Raffael.

Ihr Wesensmerkmal ist das Tempo. Die Gladbacher greifen sehr schnell an. Sie machen sich auch zunutze, dass die Schieds- und Linienrichter in Zeiten des Videoassistenten knappe Abseitssituationen oft zunächst weiterlaufen lassen, damit sie auf keinen Fall Abseits ahnden, wo keins war. Die Offensive versteht sich zudem als erste Verteidigungsreihe. Sie provoziert Fehler und versucht, sie schnell auszunutzen. Im Idealfall sehr nah am Strafraum des Gegners, wie bei Embolos Tor.

So sieht der Fußball aus, der wie Rose aus dem Red-Bull-Imperium kommt. Manchmal ein wenig simpel und ungenau, aber es kann gut funktionieren. Der ehemalige Salzburger Trainer orientiert sich weniger an der radikalen Gegen-den-Ball-Schule, die Ralf Rangnick bis heute in Leipzig und Salzburg prägt. Rose nennt explizit Jürgen Klopp als sein Vorbild. Zu RB wollte Rose nicht wechseln, obwohl Leipzig seine Heimat ist.