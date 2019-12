Wer spielt wann gegen wen?

Eigentlich erübrigt sich der Hinweis so kurz vor den Festtagen: Aber Liebe zu geben ist das schönste Geschenk, das Sie machen können. So verhelfen Sie selbst Wolfsburg und München, traditionell Empfänger nur weniger Herzchen, zu weihnachtlichem Glück.

Was dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Den Abstiegskampf. Zu welchem Team wird er sprechen, der Engel des Herrn, und große Freude verkünden? Die Bremer könnten ihn gut gebrauchen. Während des 0:5 gegen Mainz hätten sie wohl Weihrauch, Myrrhe oder auch ihr Trikot eingetauscht, um dieses Desaster vorzeitig zu beenden. Werder liegt da wie das Baby in der Krippe: ungeschützt, hilflos und die meisten anderen sieht es nur von unten. Verlieren die Bremer auch noch gegen die Kölner, denen der rheinische Rückenwind zuletzt zu zwei wichtigen Siegen half, wird sich Florian Kohfeldt demnächst zum Schätzen begeben müssen. Und welchem Stern folgt die Eintracht? Weiter dem, der untergeht? Selbst eine 2:0-Führung brachten die Frankfurter unter der Woche nicht über die Zeit und verloren 2:4 beim direkten Konkurrenten Köln. Am Sonntag geht es nach Paderborn, zum Tabellenletzten. Die Luft ist raus, das Tempo weg, und nur mit Flanken, eine Statistik, die Frankfurt anführt, schießt man keine Tore. Eintracht-Fan zu sein, das fühlt sich jetzt schon an wie ein schlimmer Neujahrskater.

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Dortmund gegen Hoffenheim. Schon allein deshalb, weil der BVB all seine Geschenke bereits an Leipzig verteilt hat. Und manche BVB-Anhänger werden das Spiel nicht sehen dürfen, sagt einer ihrer Anwälte. Aus Sinsheim kam die schöne Bescherung: Tagesstadionverbote. Könnte auch ein Schrottwichtelgeschenk sein. Bei Spielen gegen die TSG bedachten Teile des Dortmunder Anhangs in der Vergangenheit den Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp mit Gesängen über dessen Mutter. Der stellte im vergangenen Jahr Strafanzeige. Nachdem er das getan hatte, beleidigten ihn die BVB-Fans umso heftiger. Der BVB musste 50.000 Euro Strafe zahlen, Spiele gegen Hoffenheim finden nur auf Bewährung mit Dortmunder Anhang statt. Manche Prozesse, die gegen BVB-Fans in Sinsheim und Dortmund geführt wurden, endeten mit einer Verurteilung. Wer weiß, vielleicht stammt Knecht Ruprecht doch aus der Kraichgauer Ecke? Einer der Beschuldigten schrieb über sein Verfahren: "Ich fühlte mich zu keiner Sekunde ernst genommen. Laut Grundgesetz sollte jeder gleichbehandelt werden, das war in Sinsheim zu keiner Sekunde der Fall."

Wer steht im Blickpunkt?

Noch immer Mesut Özil. Jetzt wurde auch noch seine Figur aus der chinesischen Version von Pro Evolution Soccer (PES) entfernt, einem Videospiel. Grund dafür seien seine "extremen Aussagen" über China, teilte das Unternehmen mit, dass das Spiel in China vertreibt. Vor knapp einer Woche hatte Özil den Umgang mit den Uiguren in China kritisiert, aber auch das Schweigen vieler muslimisch geprägter Staaten angeprangert. Daraufhin strich der chinesische Sender CCTV Arsenals Spiel aus dem Programm, das Außenministerium sagte, Özil sei getäuscht von Fake-News. Unterstützung bekam er hingegen von seinem früheren Traienr Arsène Wenger, der auf das Recht der freien Rede pochte. Und der FC Köln zog sich in dieser Woche ganz aus China zurück. Dort werde "ein totaler Überwachungsstaat aufgebaut, wie ihn sich Orwell nicht besser hätte ausdenken können", sagte Stefan Müller-Römer, der Vorsitzende des FC-Mitgliederrates, der aber eine persönliche Meinung kundtat, wie der 1.FC Köln schnell hinterher schob. Der Umgang mit China, er wird den Fußball weiter beschäftigen. Özils Fall und die Affäre um den Manager der Houston Rockets, der sich mit Hongkongs Protestlern solidarisiert hatte, warfen in diesem Jahr die Fragen auf: Stehen grundlegende Werte wie die Meinungsfreiheit über dem Reibach? Eigentlich hat der Fußball bisher immer die gleiche Antwort parat gehabt: Özils Club ließ ihn im Stich. Doch das WM-Turnier in Katar ist nicht mehr weit entfernt – dann wird diese Frage alle beschäftigen, die den Fußball lieben. Immerhin einen Gewinner gibt es: Arsenal sollte als Team bei PES jetzt für Uli Hoeneß interessant genug sein, wenn der über die Feiertage gemütlich einen aufzockt.