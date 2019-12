Toni Leistner führt kurz durch seine Jahresendplanung:

23. Dezember Training

24. Dezember Training

25. Dezember frei

26. Dezember Spiel

27. Dezember frei

28. Dezember Training

29. Dezember Spiel

30. Dezember Training

31. Dezember Training

01. Januar Spiel

Drei Spiele in sieben Tagen. "Klingt schon hart", sagt Leistner.

Toni Leistner ist Fußballprofi in England, er spielt für die Queens Park Rangers, zweite Liga. Während seine deutschen Kollegen wenigstens rund um Weihnachten und Neujahr die Füße hochlegen können, wird es für ihn besonders anstrengend. Auf der Insel nämlich hat der Feiertagsfußball Tradition. Auf den Boxing Day etwa, den zweiten Weihnachtsfeiertag, an dem ein kompletter Spieltag stattfindet, fiebern Fußballfans aus aller Welt hin.

Wie Leistner geht es einigen Sportlern. Viele haben nie richtige Weihnachten, einige kein Silvester. Natürlich, zum Fest müssen auch Krankenschwestern, Busfahrer und Fernsehmoderatorinnen arbeiten, aber die können sich meist abwechseln und machen Jobs, die notwendig sind, um die öffentliche Grundversorgung zu gewährleisten. Auf Sportler trifft das eigentlich nicht zu, es sei denn, sie leben in einer Gesellschaft, in der das Rund-um-die-Uhr-Angebot von Profisport mittlerweile zur öffentlichen Grundversorgung zählt.

So findet etwa ein kompletter Spieltag der Handball-Bundesliga am 26. Dezember statt. Der THW Kiel musste knappe 800 Kilometer nach Göppingen reisen, die Anfahrt erfolgte schon am Vortag, der 25. Dezember war für die Handballer also auch futsch. Noch weiter reisen mussten die Basketballer, die in der Europa League spielen. Die Mailänder flogen nach Moskau, Madrid nach Athen, Alba Berlin hat zum Glück Heimspiel.

In der US-amerikanischen Basketballliga NBA wurde gar am 25. gespielt, dem eigentlichen Weihnachtstag der Amerikaner. Diese Christmas Games gibt es bereits seit 1947. Für die Liga ist es der wichtigste Tag der Saison, die Clubs reißen sich darum, eines der begehrten fünf Spiele abzubekommen, weil sie landesweit hohe Einschaltquoten und Werbeeinnahmen versprechen.

"Man muss sich einfach komplett zusammenreißen"

Was die Sportler dazu denken, spielt eher keine Rolle. "Sie können alle Spieler fragen – wir wären lieber daheim bei unseren Familien", sagte der Basketballsuperstar LeBron James schon 2010. "Ich glaube, selbst die Leute, die sich die Spiele ausdenken, sind an diesem Tag lieber bei ihren Familien. Es ist eben kein normaler Feiertag, sondern auf jeden Fall einer jener Tage, wo man mit seinen Kindern aufwachen und Geschenke auspacken möchte."

Auch Leistner muss verzichten. "Den Großteil meiner Familie sehe ich zu Weihnachten nicht", sagt der Fußballer. Wenn er nicht spielen müsste, wäre er über die Feiertage nach Deutschland geflogen. "Aber ich werde in meinem Leben ja auch noch ein paar Weihnachten erleben." Immerhin ist die Familie seiner Frau gekommen und hat eine Ente mitgebracht. Aber Obacht: "Man muss sich einfach komplett zusammenreißen. Im letzten Jahr haben wir gegen den Tabellenletzten gespielt, aber ich habe mich total vollgefressen gefühlt. Das mache ich dieses Jahr nicht noch mal."

Dafür ist die Atmosphäre am Boxing Day auch besonders. "Es ist einfach mehr los, das Stadion ist voller", sagt Leistner. Im frühen 20. Jahrhundert war ein freier Tag wie der 26. Dezember für viele Arbeiter die einzige Chance, es überhaupt zu einem Fußballspiel zu schaffen. Viele Clubs spielten damals auch am Karfreitag oder Ostermontag. Heute gibt es zwar Spiele im Überfluss und genug Gelegenheiten, sie zu sehen, aber noch immer gilt: Am Boxing Day haben die Menschen Zeit, gehen sich nach zwei Tagen mit der Familie vielleicht schon ein wenig auf die Nerven, wollen mal raus.

Die Spieltage rund um den Jahreswechsel sind zu einem Markenzeichen des englischen Fußballs geworden, sie ziehen Touristen an. "Bevor ich hier unterschrieben habe, war ich selbst mal über Silvester in London zum Fußballgucken", sagt Leistner. "Da laufen viele Deutsche rum. Auch für dieses Jahr habe ich schon viele Anfragen bekommen, ob wir nach dem Spiel mal quatschen oder ein Foto machen können." Deutsche und andere Fans nutzen die Feiertage, um die durch die Winterpause im eigenen Land entstandenen Entzugserscheinungen auf der Insel zu kompensieren.