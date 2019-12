Eintracht Frankfurt – Hertha BSC 2:2 (0:1)

Mit 2:2 haben sich Hertha BSC und Eintracht Frankfurt unentschieden getrennt. In der ersten Spielphase waren beide Mannschaften eher vorsichtig, nennenswerte Offensivaktionen gab es zunächst keine. Lediglich in der 12. Minute vergab Davie Selke die Chance, Hertha in Führung zu bringen, als er einen Ball nah am gegnerischen Tor zu unsicher annahm, um ein Tor zu erzielen.



Danach gewann das Spiel etwas an Tempo, vor allem die Heimmannschaft versuchte mehrere Angriffe über die Flügel, während die Hertha-Spieler mehr mit der Abwehr beschäftigt waren. Dennoch war es der Berliner Dodi Lukébakio, der das erste Tor der Partie erzielte (30.) Unerwartet schob Lukébakio den Ball durch die Beine des gegnerischen Torhüters Frederik Rönnow, nachdem ihn Marvin Plattenhardt über Marko Grujic mit einem Pass versorgte. In der 38. Minute sah es aus, als würde Daichi Kamada Frankfurt wieder ins Spiel bringen, doch sein Treffer zählte nicht: Zuvor hatte Vorlagengeber Filip Kostic den Herthaner Niklas Stark gefoult, wie der Videoassistent zeigte. Somit blieb es zur Halbzeitpause bei einer Führung der eigentlich unterlegenen Berliner.

Die zweite Halbzeit war intensiver als die erste, beide Mannschaften zeigten mehr Körpereinsatz, was zu zahlreichen Fouls führte. Dennoch blieb Frankfurt die stärkere Mannschaft, Hertha musste sich auch weiterhin auf die Verteidigung konzentrieren. Und wieder war es überraschend ein Berliner, der den nächsten Treffer erzielte: In der 63. Minute traf Grujic zum 2:0 für Hertha nach einem Freistoß von Plattenhardt und einem Pass von Dedryck Boyata. Der Anschlusstreffer für die Frankfurter kam nur zwei Minuten später, als Martin Hinteregger eine Vorlage von Almamy Touré in einen Kopftreffer umwandelte (65.).



In der 70. Minute freuten sich die Eintracht-Fans bereits auf den Ausgleich durch Gonçalo Paciência, doch auch seinem Tor ging ein Stürmerfoul voraus, sodass der Treffer nicht zählte. In der 86. Minute kam dann der Ausgleich: Sebastian Rode traf zum 2:2, nachdem Kostic einen Eckball zu Hinteregger in den Sechzehner lenkte, wo dieser den Ball eher versehentlich an Rode weiterleitete. Dies blieb auch der letzte Treffer des Spiels, von dem sich Herthas neuer Trainer Jürgen Klinsmann den ersten Sieg mit seinem Team erhofft hatte.