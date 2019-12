1899 Hoffenheim – FC Augsburg 2:4 (1:1)

Der FC Augsburg hat 4:2 gegen 1899 Hoffenheim gewonnen. Das Spiel begann ausgeglichen mit vorsichtigen Offensivaktionen auf beiden Seiten, die Gastmannschaft war jedoch als erstes erfolgreich: In der 11. Minute erzielte Philipp Max den Führungstreffer für Augsburg, nachdem Florian Niederlechner nach einer starken Balleroberung einen Pass zu Max in den Strafraum der Hoffenheimer spielte. Der Ausgleich folgte sehr schnell. Robert Skov traf mit einem Schuss aus 17 Metern zum 1:1 (14.) nach einer Torvorlage von Sebastian Rudy. Kurz darauf gelang Florian Grillitsch beinahe, das Spiel zu drehen. Der Hoffenheimer scheiterte jedoch am gegnerischen Verteidiger Iago. Bis zur Halbzeitpause waren dann wieder die Augsburger das stärkere Team, erzielten jedoch keinen Treffer mehr. Mit 75 Prozent Ballbesitz verhinderte die Heimmannschaft weitere Angriffe des Gegners.

Kurz nach dem Anpfiff zur zweiten Spielhälfte war es wieder Max, der Augsburg in Führung brachte. In der 51. Minute verwandelte er einen Elfmeter, nachdem der Hoffenheimer Verteidiger Kevin Akpoguma Niederlechner im Strafraum foulte. Wenige Minuten später erhöhte Frederik Jensen auf 3:1 (56.). Ihlas Bebou verlor unter Druck von Max den Ball, der an Niederlechner ging. Dieser bediente Jensen dann mit einer Torvorlage. Die zwei schnellen Augsburger Tore setzten die Hoffenheimer unter starken Druck, dem sie nicht standhielten. Trotz viel Aufwand kamen sie an der Augsburger Abwehr nicht vorbei.

In der 80. Minute gelang es dann Jürgen Locadia, nach einer Flanke von Robert Skov per Kopfball auf 2:3 zu verkürzen und Hoffenheim damit wieder zurück ins Spiel zu bringen. Abermals folgte das nächste Tor nur wenige Minuten später, diesmal für Augsburg. Iago erzielte das 4:2 nach einer präzisen Vorlage von Niederlechner in die Strafraummitte. Das war dann auch der Siegtreffer in der ersten Partie des 15. Spieltags.

Bester Augsburger war Florian Niederlechner, der alle vier Treffer vorbereitete. Der FCA holte mit dem Sieg aus den vergangenen fünf Spielen nun 13 Punkte und ist seit sechs Partien ungeschlagen. Die Hoffenheimer hingegen sind seit vier Spielen sieglos.