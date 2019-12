Werder Bremen – 1. FSV Mainz 05 0:5 (0:4)

Werder Bremen hat zuhause mit 0:5 (0:4) gegen den FSV Mainz 05 verloren. Robin Quaison (10., 19. und 38. Minute) war dreimal für die Gäste erfolgreich, zudem traf der eingewechselte Jean-Philippe Mateta (81.). Bremens Torwart Jiri Pavlenka unterlief in der 15. Minute ein Eigentor.

Die Bremer spielten Fehlpass um Fehlpass, fast jeder Zweikampf ging an die Mainzer. In der ersten Halbzeit konnten die Hanseaten nur 38 Prozent der direkten Duelle für sich entschieden. Nach 38 Minuten stand es bereits 4:0 für die Gäste.



Erstmals in der Club-Geschichte kassierte Werder in der Ersten Liga vor der Pause vier Gegentreffer. Mit 14 Punkten aus 16 Spielen nach drei Niederlagen in Folge könnte Bremen im Verlauf des Spieltags auf einen Abstiegsplatz abrutschen.