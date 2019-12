Wer spielt wann gegen wen?

Bayern gegen Werder, eine Glaubensfrage im deutschen Fußball. Wir sind gespannt auf ihre Bekenntnisse.



Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Paderborn gegen Union Berlin. Klingt nach einem Drittligakick. Vor der Saison hatten wir Experten prophezeit, dass die beiden Überraschungsaufsteiger direkt wieder absteigen. Und der Fan dachte: Süß, dass die mal dabei sind, aber die Namen der Spieler muss man sich nicht merken. Doch Paderborn und Union sind gekommen, um zu bleiben, insbesondere die Köpenicker. In der Trendtabelle (eine nette Spielerei auf transfermarkt.de) der letzten sieben Spieltage ist der FC Union Zweiter, gerade mal einen Punkt hinter Leipzig. Insgesamt liegt er näher an den Bayern als am Relegationsplatz. Wer hätte das gedacht? Und der SC Paderborn gefällt speziell in den Duellen mit den Großen (wie praktisch, wo jetzt Union kommt). In den drei Spielen gegen Bayern, Dortmund und Leipzig erzielte er ein Torverhältnis von gerade mal 6:8, und es war sogar mehr drin. Am vorigen Sonntag gelang der Elf von Steffen Baumgart ein 1:0-Sieg in Bremen. Dort schlug beim Siegtor die Cottbus-Connection Streli Mamba und Sven Michel zu, beide haben eine Vergangenheit beim heutigen Regionalligisten. Für die Berliner hat der Schwede Sebastian Andersson schon achtmal getroffen. Drei Namen, die jedem Bundesliga-Fan inzwischen etwas sagen.

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Bayern gegen Bremen. Die vergangenen 20 Spiele in diesem Duell gewannen immer die Bayern. Gegen Werder klappt es immer, auch der Schiri und eine steife Brise halfen zuletzt mit. Werderfans, spart euch diese Fahrt. Feiert Advent, kauft die letzten Geschenke, in München wird es keine geben. Die Bahn stellt ihren Fahrplan an diesem Wochenende auch um, ihre Rückfahrt ist mehr als ungewiss. Und die Bayern haben das Tor wieder aufgespürt. Nach zuletzt 34 Torschüssen gegen Leverkusen und Gladbach und nur einem Tor fand der Ball gegen Tottenham dreimal den Weg ins Netz. Gut, auch gegen die Engländer hatten die Bayern 24 Versuche, aber man sah, wie sehr sie den Ball reindrücken wollten. Alleine Coutinho machte aus fünf realistischen Versuchen zwölf Abschlüsse. Das brachte die Bayern zum neuen Rekord: Sechs Siege in sechs Vorrundenspielen, das schaffte noch kein deutsches Team, dazu das beste Torverhältnis aller Champions-League-Zeiten. Der gefallene Vorjahresfinalist Tottenham, Piräus und Belgrad mögen nicht die größten Nummern derzeit in Europa sein, aber dennoch: Chapeau, wie der Münchner sagt, da klackerten die Rolex-Uhren auf der Haupttribüne beim Applaus. Das wird sich nun im Achtelfinale ändern. Auf Bayern wartet einer dieser Gegner: Real Madrid, Chelsea, Lyon, Neapel, Bergamo oder Atlético Madrid. Es kommentiert Joshua Kimmich: "Egal, wen wir ziehen – wenn wir da in einer normalen Verfassung sind, gehen wir als Favorit ins Spiel." In der vergangenen Saison war nach dieser Runde verdientermaßen Schluss, das scheint die Brust der Bayern aber nicht geschmälert zu haben.

Wer steht im Blickpunkt?

Roman Bürki im Spiel gegen Mainz. Wer sich fragt, warum ausgerechnet das Torwartland Deutschland so vernarrt ist in Schweizer Goalies, der bekam zumindest am Dienstag eine Antwort. Die Dortmunder Nummer eins hielt seine Elf im entscheidenden Champions-League-Spiel gegen Slavia Prag auf Kurs. Er entschärfte Kopfbälle aus sieben Metern Entfernung, mit Händen und Füßen, reagierte exzellent auf abgefälschte Schüsse, wehrte harte Schüsse ab. Die Dortmunder Fünferkette lief meist kopflos den Gegenspielern hinterher und deckte Luft oder Spieler, die gar nicht am Ball waren, doch auf Bürki war Verlass. Was es bedeutet, dass der Tormann einer Bundesligamannschaft während eines 2:1-Siegs gegen ein tschechisches Team derart im Blickpunkt stand, war an dem Abend, an dem Bürki den Dortmunder Einzug ins Achtelfinale sicherte, egal.