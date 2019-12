Wer spielt wann gegen wen?

"Das Herz und nicht die Meinung ehrt den Mann." Einmal im Jahr dürfen wir auch Schiller zitieren.



Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Gladbach gegen Bayern. Das Schöne an der neuen flachen Hierarchie der Bundesliga ist, dass die Fußballfreunde nun öfter als zweimal pro Saison Spitzenspiele sehen dürfen. Weil es inzwischen mehr Spitzenmannschaften gibt. Vielleicht auch, weil es keine richtige Spitzenmannschaft gibt, irgendeiner muss ja oben stehen, und das ist seit Oktober Borussia Mönchengladbach. Der Verein hat erfolgreiche Zeiten erlebt, aber die liegen noch länger zurück als die der SPD. In den Siebzigern gewann die Borussia mit stürmischem Fußball fünf Meisterschaften und zweimal den Uefa-Cup. Danach wurde sie gewöhnlich. In dieser Saison ist vielleicht erstmals seit Jahrzehnten mehr drin. Dies wird sich zumindest dann nicht mehr bestreiten lassen, wenn die Gladbacher auch noch den Meister schlagen. Viele drücken ihnen die Daumen. Fans haben sie ohnehin einige, doch auch andere unterstützen sie auf ihrer doppelten Mission: Es soll nämlich endlich einer die Bayern ablösen, doch ausgerechnet RB Leipzig muss es nicht unbedingt sein.



Es wäre jedenfalls keine Überraschung, wenn viele Tore fallen. Die Bundesliga neigt zum Spektakel. Die Bayern haben eine absurde Niederlage gegen Leverkusen hinter sich. Noch mal werden sie sicher nicht so viele Torchancen verballern und angesichts der Risikofreude der Elf von Marco Rose ist mit Freiräumen zu rechnen. Andererseits, auch die zuletzt chaotische Bayern-Abwehr könnte, wie gegen Leverkusen, Probleme mit der schnellen Borussia bekommen. Und sollte der FC Bayern erneut verlieren, werden die Lobesarien auf Hansi Flick vielleicht etwas leiser ausfallen.

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Leipzig gegen Hoffenheim. Julian Nagelsmann trifft den Club, bei dem er als Trainer erwachsen wurde. Doch wie das so ist, wenn sie flügge werden: Der Kontakt wird weniger, man lebt jetzt sein eigenes Leben. Die Sportbild berichtet, Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp hat seitdem den Kontakt zu Nagelsmann abkühlen lassen, schreibt keine SMS mehr. Nagelsmann hat aber schon einen neuen, auch sehr reichen Kumpel: Mit Red Bull Chef Didi Mateschitz sprach er bei den Vertragsverhandlungen übers Wandern in den Bergen. Und vielleicht versprach ihm Nagelsmann ja mehr Tore für jeden weiteren Monat im Amt. Im November traf RB in sieben Spielen 29-mal, mehr als vier Tore pro Spiel also. Leipzig ist vorne gnadenlos, in der Abwehr hingegen gibt es, so wie vergangenen Woche gegen Schlusslicht Paderborn, regelmäßig Einladungen für den Gegner. Mateschitz' Zutrauen in Nagelsmann aber geht soweit, dass er mit Uli Hoeneß auf den Leipziger Titel innerhalb der nächsten drei Jahre gewettet hat. Der Einsatz: ein Bier. Das ist angesichts des Privatvermögens der beiden zwar recht wenig, andererseits stehen sie damit in bester Reichentradition:



Was steht im Blickpunkt?

Die Nasen der Stürmer. "Wenn du eine große Nase hast, bist du heutzutage im Abseits", sagte Aleksander Čeferin jüngst. Betreibt der Uefa-Präsident hier etwa Bodyshaming? Wann empört sich Marco Vorbeck? Nein, Čeferin wollte nur seinen Unmut über die Abseitsregel in Zeiten des VAR artikulieren. Einen Unmut, den er mit vielen Fußballfans und vor allem mit vielen Stürmern teilt. Man frage nur Mario Gómez, dem am vorigen Wochenende gleich drei Tore aberkannt wurden, der "erste irreguläre Hattrick der Geschichte" (Gómez). Er soll jeweils etwa drei Zentimeter mit abwechselnden Körperteilen im Abseits gestanden haben. Drei Zentimeter, das hatten die Regelhüter damals, als sie das Abseits erfunden hatten, sicher nicht im Sinn, aber sie konnten ja nicht ahnen, dass ihre Nachfolger später kalibrierte Linien verwenden und sie wie eine Schablone aufs Spielfeld legen. Aber Fußball ist keine Geometrie. Es steht zu vermuten, dass durch den VAR weniger Tore fallen, allein schon, weil die alte Faustregel "Im Zweifel für den Stürmer" obsolet wird. Unter dem kalten Auge der Technik gibt es keinen Zweifel mehr. Zumindest wird so getan als ob. Weil die Technik aber noch längst nicht so weit ist, den Moment der Ballabgabe genau zu erfassen, simulieren zentimeterhafte Abseitsentscheidungen nur eine Scheingenauigkeit. Čeferin regte nun an, eine Toleranzgrenze von zehn bis zwanzig Zentimetern einzuführen. Bis dahin müssen die Stürmer auf ihre Körperteile achtgeben.