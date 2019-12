Wer spielte wie gegen wen?

RB Leipzig und Werder Bremen haben Sie gemocht am Wochenende, Hertha BSC und Wolfsburg nicht so.



Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Bayern gegen Bremen, wegen Philippe Coutinho. Liebe Userinnen und User, wenn wir Ihnen nur einen Rat geben dürfen: Finden Sie eine Partnerin oder einen Partner, der so zärtlich und achtsam mit Ihnen umgeht, wie Philippe Coutinho mit dem Ball. Lassen Sie sich streicheln, verwöhnen, betütern, es lohnt sich ganz bestimmt. Beim 6:1 gegen Bremen machte Coutinho drei Treffer und bereitete zwei weitere vor. Vor allem der No-Look-Lupfer zum 3:1 und der Schlenzer an den Innenpfosten zum 6:1 zeugen von einer äußerst liebevollen Fuß-Ball-Beziehung. Es war die erste echte Gala des Brasilianers im Bayerntrikot und ja, es war auch nur Werder Bremen, das sich derzeit in einer furchterregenden Form befindet. Aber möglicherweise passt die offensivere Ausrichtung unter Hans-Dieter Flick dem Fuddler besser in den Kram. Vor allem Jérôme Boateng sollte sich bei Coutinho bedanken. Hätte der Brasilianer nicht so groß aufgespielt, hätten alle nur über die verlorenen Laufduelle Boatengs mit Bremens Milot Rashica geredet, bei denen Ersterer schon mit 31 Jahren ziemlich alt aussah.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

So ziemlich das Gegenteil von Coutinho, rohe Gewalt statt Zärtlichkeit, demonstrierte Alexander Nübel, der nach seiner Roten Karte sicher jede Menge Spiele verpassen wird. Schalkes Torwart kassierte den bisher verdientesten Platzverweis der Saison, nachdem er Frankfurts Mijat Gaćinović mittels Kung-Fu-Tritt niedergestreckt hatte. Das brutalste Bundesliga-Foul seit langer Zeit, das tat beim Zuschauen weh. Gaćinović wurde ins Krankenhaus gebracht und kam wohl mit einer schweren Rippenprellung davon.

Wer stand im Blickpunkt?

Horst Heldt. Er erfand den Managerjubel. Den Verantwortlichen des 1. FC Köln hielt es nach dem 1:0 gegen Bayer Leverkusen nicht mehr in der Coaching-Zone, er rannte aufs Spielfeld zum Torschützen Jhon Córdoba, was deshalb bemerkenswert war, weil Córdoba an der Eckfahne feierte. Ein ziemlich langer Weg für Heldt, für die Süddeutsche Zeitung sah er aus wie "ein Flitzer aus dem VIP-Bereich". Da scheint sich was aufgestaut zu haben. Heldt und sein Trainer Markus Gisdol, seit ein paar Wochen in Köln, hatten noch kein Spiel gewonnen, der FC war Tabellenletzter. Nun der erste Sieg, ausgerechnet gegen Leverkusen, den eigentlich besseren Rivalen von der anderen Rheinseite. Dabei setzten die Kölner nicht nur den 20-jährigen Ismail Jakobs und den 18-jährigen Noah Katterbach ein, sondern auch Jan Thielmann, 17 Jahre alt und der erste Bundesligaspieler, der im Jahr 2002 geboren wurde. 2002! Nun sind nicht nur so gut wie alle Bundesliga-Spieler jünger als wir, bald könnten sie sogar unsere Kinder sein...