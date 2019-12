Wer spielte wie gegen wen?

Der SC Freiburg wurde wieder mal ausgiebig geherzt. Wenig Liebe für Hoffenheim.



Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Den Sieg von RB Leipzig über den FC Augsburg. Nicht weil es übermäßig aufregend war, sondern weil es einen neuen Herbstmeister hervorbrachte. Dabei ist Herbstmeister eigentlich die falsche Bezeichnung. Erst recht in diesem Jahr, in dem der letzte Spieltag des Jahres nicht nur nach dem meteorologischen Winteranfang (am 1. Dezember), sondern auch nach dem kalendarischen Winteranfang (am 22. Dezember um 5.19 Uhr) endete. RB Leipzig ist also eigentlich Wintermeister. Oder Weihnachtsmeister. Aber bevor wir hier ganz falsch abbiegen: RB ist der erste *meister seit zehn Jahren, der nicht BVB oder Bayern heißt. Das ist, auch wenn der Titel ja wertlos ist, eigentlich ganz schön und Leipzig spielt einen flotten Fußball, schießt viele Tore. Aber obwohl (oder gerade weil) die Verantwortlichen alles tun, um ihren Verein in der Öffentlichkeit so normal wie möglich erscheinen zu lassen, muss neben dem sportlichen Erfolg auch immer wieder das Konstrukt RB erzählt werden. Deshalb noch mal in Stichpunkten:

ein Club, aus Marketinggründen am Reißbrett geplant

nur 19 stimmberechtige Mitglieder

die 50+1-Regel wird auf dem Papier befolgt, aber auch nur da

der kleine Grenzverkehr mit Salzburg; die Farmteams auf der ganzen Welt

der extrem hohe negative Transfersaldo der vergangenen fünf Jahre

Auch andere Clubs bewegen Millionen, bekommen aber eher selten so viele geschenkt. RB Leipzig hat die Überkommerzialisierung des Fußballs nicht erfunden, treibt sie aber ohne Scham auf die Spitze. Und noch ein wenig weiter. Eine schöne Bescherung.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Falls Sie es mit dem BVB halten, die 1:2-Pleite in Hoffenheim. War ja wie immer. Dortmund macht das Spiel, hat Chancen, führt, hat noch mehr Chancen und gibt dann das Spiel aus der Hand, ohne dass hinterher jemand sagen könnte, warum und wieso. Es bleibt bei Erklärungsversuchen: Der BVB geht etwas sehr großzügig mit seinen Chancen um, was aber auch daran liegen könnte, dass er, seitdem Lucien Favre nicht mehr auf Paco Alcácer setzt, ohne jemanden spielt, der das Toreschießen zu seinem Beruf gemacht hat. In der Abwehr wird häufig zu larifari verteidigt. Überhaupt scheint die Mannschaft kippende Spiele eher achselzuckend zur Kenntnis zu nehmen, wie unsereins unterm Weihnachtsbaum, wenn er von der Mutter wieder mal schwarze Socken geschenkt bekommen hat.

Wer stand im Blickpunkt?

Bayerns Joshua Zirkzee und ein Déjà-vu. Wie schon gegen Freiburg stand es Unentschieden, als der 18-Jährige kurz vor Schluss eingewechselt wurde. Wie schon gegen Freiburg traf er mit seinem ersten Ballkontakt. Wie schon gegen Freiburg rettete er damit seiner Mannschaft auch gegen Wolfsburg den Sieg. Es gab schon Spieler, die hatten zwei unspektakulärere erste Bundesliga-Einsätze. Vier Punkte haben die Bayern nun ihrem jungen Niederländer zu verdanken, dabei stand Zirkzee insgesamt nur 13 Minuten auf dem Platz. Macht alle 6,5 Minuten ein Tor, hochgerechnet auf eine lange Bundesligakarriere macht das dann … kleiner Scherz.

Freuen darf sich bei den Bayern auch Hans-Dieter Flick. Am Sonntag kommunizierte der Verein, dass Flick in jedem Fall bis zum Sommer Cheftrainer bleiben werde. "Mindestens", auch ein Verbleib darüber hinaus sei "ausdrücklich eine gut vorstellbare Option". Eine Entscheidung, die den Bayern zumindest Zeit erkauft. In München sei man zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft unter Flick, heißt es. Dass sie für späte Siege gegen Freiburg und Wolfsburg aber jeweils das glückliche Füßchen eines Bundesliga-Nobodys brauchten, daran denken sie hoffentlich auch.