Wer musste zittern?

Der BVB, und das lag nicht nur am kühlen Dortmunder Winterwetter. Mit viel, viel Glück hat es die Borussia doch noch ins Achtelfinale geschafft, weil sie gegen das bereits ausgeschiedene Slavia Prag 2:1 gewann und der Konkurrent Inter Mailand eben nicht gewinnen konnte, sondern gar verlor. Zu sehen aber war vor allem der typische 2019er BVB: eine seltsame Mischung aus furiosen Angriffen, Lethargie und schlimmen Abwehrpatzern. So schön das 1:0 über den wunderbaren Achter Julian Brandt, Marco Reus und Jadon Sancho anzusehen war, so orientierungslos wirkte die Abwehr um Mats Hummels beim Ausgleich. Weil Inter Mailand 800 Kilometer weiter südlich in derselben Minute ebenfalls ausgleichen konnte, war der BVB zu diesem Zeitpunkt ausgeschieden. Es war spannend, auch weil immer wieder Roman Bürki retten musste, nach dem Abpfiff wurde der Torwart von der Südtribüne gefeiert. Sprechchöre für Ondřej Kúdela wären aber auch angebracht gewesen. Der Tscheche hatte es geschafft, aus einem halben Meter den Ball frei am Dortmunder Tor vorbeizuknicken. So bleibt die Ahnung, dass so ein Achtelfinale ja ganz nett ist, die Sorgen um die BVB-Abwehr in den nächsten europäischen Spielen aber nicht weniger werden.

Wer freute sich besonders?

Lucien Favre. Der BVB-Coach muss ja stets mit dem Vorurteil kämpfen in etwa so viel Feuer zu versprühen wie ein Schweizer Gletscher. Aber schon während des Spiels legte er in seiner Coaching Zone ganz aufgeregt gefühlt mehr Meter zurück als einige seiner Spieler. Nach dem Schlusspfiff fiel er Michael Zorc in die Arme und stürmte auf den Rasen als feiere er die Meisterschaft. "Lucien Favre ist emotionaler geworden. Er hat uns damit auf den richtigen Weg gebracht", sagte der Kapitän Mats Hummels hinterher. Und ganz nebenbei hat sich Favre erst einmal ein wenig mehr Zeit als BVB-Trainer erkauft.



Wohin sollte der BVB einen Kasten Bier schicken?

Nach Barcelona. Vorher hatten viele BVB-Fans geschimpft, weil Barca, das schon fürs Achtelfinale qualifiziert war, nur mit einer B-Elf gegen Mailand antrat. Ohne Messi, ohne Ter Stegen, ohne Busquets, Suárez und andere vermutete so mancher, die Katalanen würden abschenken. Sie hätten sich nicht mehr irren können. Barca bewies Größe, kämpfte um jeden Ball und gewann bei Inter 2:1. Der ein oder andere Spieler aus der zweiten Reihe nutzte die Chance zu zeigen, dass auch er kicken kann, die Torschützen Carles Pérez und Ansu Fati zum Beispiel. Letzter ist mit seinen 17 Jahren übrigens jüngster Torschütze der Champions-League-Geschichte.

Was machte der Titelverteidiger?

Jürgen Klopps FC Liverpool hatte es spannend gemacht. Eine Niederlage bei RB Salzburg und der Titelverteidiger hätte sich schon nach der Vorrunde aus der Champions League verabschiedet. Und die ersten Minuten sah es tatsächlich so aus. Die Österreicher fegten über Liverpool hinweg, vergaßen nur, ein Tor zu schießen. In einem völlig wilden Fußballspiel, das komplett ohne Mittelfeld stattzufinden schien, gewann am Ende aber zum Glück nicht das Team mit den besten Leichtathletik-Fähigkeiten, sondern das, das eben auch noch etwas mehr mit dem Ball anzufangen wusste. Sehenswert vor allem das 2:0 von Mo Salah aus unmöglichem Winkel.



Warum war das dennoch kein guter Champions-League-Tag?

Wegen des Rechtepakets A1. Das beinhaltet die Topspiele am Dienstagabend und wurde nun an Amazon Prime Video verscherbelt. Von der Saison 2021/22 an braucht der Fernsehfan nun wahrscheinlich gleich drei Pay-TV-Abos, so er denn alle Spiele live sehen möchte: Sky, Dazn und Amazon Prime Video. Das ist nicht nur teuer, sondern auch unübersichtlich. Mal schauen, welche Anbieter in den kommenden Jahren noch hinzukommen: Netflix, Bibel TV, Home Shopping Europe? Vielleicht werden ja nicht nur die Spieltage, sondern auch die Spiele zerstückelt. Der Anstoß läuft dann auf Instagram, alles kurz vor und nach der Halbzeit auf TikTok und die Schlussphase auf Apotheken Umschau Online. Aber wie sagte schon Sepp Herberger, einer der berühmtesten Influencer des vergangenen Jahrhunderts: Elf Abos sollt ihr sein!