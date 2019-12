Nun werden auch die letzten Röhrenfernseher auf den Sperrmüll fliegen, obwohl so manch alte Kiste ja immer noch verlässlich vor sich hinflimmert. Der Fortschritt aber will es, dass der beste Fußball Europas, vielleicht sogar der Welt, demnächst nicht mehr in die alten Kästen hineinpasst. Messi, Ronaldo und, na gut, auch Serge Gnabry, gibt es live bald nur noch im Internet.

Von der Saison 2021/22 an wird die Champions League nicht mehr im linearen Fernsehen zu sehen sein. Sky hat die Übertragungsrechte an der Champions League verloren, die Königsklasse teilen sich künftig die Streamingdienste Dazn und Amazon Prime Video. Für Sky ist das die schlimmstmögliche Nachricht: Teures Bezahlfernsehen ohne Spitzenfußball wird auf Dauer nicht funktionieren. Vor allem aber steht die Entscheidung für einen Kulturwandel, wie er größer kaum sein könnte.

Praktisch & günstig

Der Siegeszug des Streamings ist unaufhaltsam. Spiele schauen, wo und wie man will, notfalls auch in der S-Bahn oder heimlich auf dem Smartphone unterm Tisch beim Schwiegermuttergeburtstag, all das ist möglich. Eine verpasste Partie noch einmal in voller Länge schauen, zu den relevanten Szenen hüpfen, sich hundertmal die Übersteiger von Dortmunds Jadon Sancho anschauen – all das, was früher Videorekorder erledigten, machen nun die dicken Server der Dienste möglich. Nur ohne Vorspulen und Bandsalat.

Fürchterlich praktisch also sind die Streamingdienste. Und recht günstig. Ein Abo für Amazon und Dazn kostet derzeit zusammen weniger als eines von Sky. Weil aber davon auszugehen ist, dass beide für die neuen Rechte der Champions League mehr Geld gezahlt haben als ihr Konkurrent, muss man kein Mathematiker sein, um festzustellen, dass das Ganze wirtschaftlich eher eine Wette auf die Zukunft ist.

Nicht jeder wird profitieren

Für Fußballfans sind die niedrigeren Preise erst einmal ein gutes Zeichen. Für einige könnte es aber auch hart werden: Für die Champions League interessiert sich eben nicht nur die Generation, die online aufgewachsen ist. Für Fußball interessieren sich auch jene, die das Traumschiff im ZDF schauen, statt Netflix anzuschmeißen oder den neuen Mülleimer im Hauswarenladen ums Eck kaufen und nicht bei Amazon.

Für die Champions League interessieren sich auch jene, deren Internetanschluss zu langsam ist. Ende 2018 hatten zwar 88 Prozent der deutschen Haushalte einen Zugang zu schnellem Internet, aber 12 Prozent schauen dann eben, wenn überhaupt, auf bessere Standbilder. Vor allem im Osten, vor allem auf dem Land. Genau da also, wo sich ohnehin schon viele ausgeschlossen und vergessen fühlen. Vielleicht ist die Champions League ja das letzte Argument, das die Bundesregierung benötigt, um mit dem Breitbandausbau endlich voranzukommen. Auch der neue Mobilfunkstandard 5G könnte helfen, wahrscheinlich wird der aber auch zuletzt in die Uckermark kommen.

Neue Dimensionen

Neben der technischen stellt sich vor allem eine grundsätzliche Frage: Ist das alles überhaupt gesund? Unter Fußballfans war in den vergangenen Jahren ein deutliches Murren über die Überkommerzialisierung ihres Sports zu vernehmen. Über verschiedene Abos für die Bundesliga. Über absurde Gehälter und die Schere zwischen Arm und Reich, über Megaclubs, die am liebsten ihre eigene Liga bilden würden und denen die heimischen Ligen mehr und mehr egal scheinen. Für viele ist ohnehin schon zu viel Geld im Markt, und das viele Geld wird zudem noch zu ungerecht verteilt. Wenn nun also die großen Internetkonzerne den Fußballmarkt für sich entdecken und in die mit Milliarden gefüllten Kriegskassen greifen, um sich dort zu etablieren, werden die Mehreinnahmen hierzulande eher nicht dem Amateurfußball oder wenigstens Werder Bremen oder Fortuna Düsseldorf zugutekommen, sondern am Ende wieder dem FC Bayern und Borussia Dortmund.

"Vielleicht kommen eines Tages auch Amazon, Apple, Comcast, Disney, Google oder Netflix dazu", sagte Uli Hoeneß jüngst in einem Interview mit der Euro am Sonntag. "Da spielt eine halbe Milliarde, eine Milliarde keine Rolle. Dann könnten wir Dimensionen erreichen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können." Oder vielleicht gar nicht wollen.