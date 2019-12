Als Mikuru Suzuki trifft, ist überall Jubel im Alexandra Palace, dem viktorianischen Gebäude im Norden Londons, in dem gerade die Darts-WM ausgespielt wird. Mit einem 151er-Finish nimmt Suzuki am Sonntag James Richardson ein Spiel weg. Gewonnen ist noch nichts, spektakulär ist es dennoch. Die Sympathien der 3.000 Fans sind klar verteilt. Weil Mikuru Suzuki eine Frau ist.

Vierundneunzig Männer sind bei der Darts-WM am Start. Und zwei Frauen. 94 zu 2. Ein Verhältnis, das nur eine Frage aufwirft: Warum?



Darts ist neben dem Reiten die so ziemlich einzige physische Sportart, in der sich Frauen und Männer direkt messen. Während im Reitsport Pferde jedoch einen nicht zu verneinenden Anteil an der Performance haben, stehen im Darts nur Metallpfeile zwischen Mensch und Ergebnis. Vor dem Dartboard sind alle gleich, könnte man meinen. Es zählen weder Ausrüstung, Größe, Gewicht noch Geschlecht, es zählt allein das Können.



"Die Geschlechter unterscheiden sich vor allem durch die Kraft, die sie zur Verfügung haben. Aber die ist kein leistungslimitierender Faktor beim Darts", sagt Stefan Künzell, Professor für Trainings- und Bewegungswissenschaften an der Universität Augsburg, der sich auf motorisches Lernen und Kontrolle spezalisiert hat. "Es gibt keine physiologischen oder anatomischen Gründe, die Frauen oder Männer bevorzugen würden." Der Hebel, der über "Power, Agilität, Geschwindigkeit" Disziplinen wie beispielsweise Tennis in weiblich und männlich trennt, kann in der Welt der drei Pfeile nicht ansetzen.

Demnach sollte das Match zwischen Richardson und Suzuki nichts Besonderes sein und diesen Artikel dürfte es gar nicht geben. Theoretisch.

Die Realität sieht anders aus. James "Ruthless" Richardson ist der Archetyp eines Dartprofis: 45, Maurer, Hang zum Übergewicht, Blick wie ein Bluthund, mittelmäßiger Erfolg. Gegenüber Suzuki: Japanerin, Atomic-Blonde-Look, eine Frau. Sie ist besonders, er die Norm. Und die Norm muss gewinnen, sonst wird es peinlich.

Sie sind Quotenfrauen

Also liefert Richardson. Er wirft zwar nicht mehr Punkte als Suzuki, aber er trifft die Doppelfelder, die ein Spiel beenden. Suzuki hingegen wird fahrig. Das reicht, um die 4,17 Quadratzentimeter großen Check-out-Felder um die Breite eines ausgestreckten Spinnenbeins zu verfehlen. Das Publikum verstummt. Und als Richardson den Pfeil wirft, mit dem er das Aufeinandertreffen gewinnen könnte, haben die Fans längst das Interesse am Spiel verloren. Es wäre ein klischeehaft unrühmliches Ende, die die einseitig männliche Geschichte des Darts fortschreiben würde.

Der Sport kommt aus den dunkleren Ecken zugequalmter Pubs. In diesem Refugium einfacher Männer stellten sie die Mehrheit und diktierten die Regeln. "Der Sport kam in den Siebzigern aus dieser unheimlichen Machowelt. Und das ist vor allem bei den älteren Dartspielern noch immer im Hinterkopf", sagt Elmar Paulke, Kommentator und Experte. Das gilt insbesondere gegenüber den beiden WM-Frauen, die sind nämlich Quotenfrauen. Das lässt sich nicht anders sagen, haben sie sich doch über einen Qualifikationsweg ins Turnier gespielt, der nur ihnen offensteht.

Konkurrenzfähig sind sie allemal, was unlängst der Bad Boy Gerwyn Price beim wichtigen Grand Slam of Darts erfahren musste. Sichtlich erleichtert entglitt ihm zwischen all den professionell geschliffenen Floskeln ein "Du willst nicht gegen eine Frau verlieren, weder auf der Bühne noch im Pub" – vorher konnte er sich mit einem 5:3 gerade noch zum Sieg gegen Mikuru Suzuki retten.

Jetzt aber wird Suzuki gerettet. Von einer Unsicherheit Richardsons und von den Fans. Richardsons Matchdart verfehlt sein Ziel, und als Suzuki am Ende aller Möglichkeiten einfach ihr Spiel spielt, findet sie ihre Sicherheit an den Doppelfeldern zurück. Die Fans werden wieder laut. Suzuki dreht den Satz, holt den nächsten und zieht gleich. Suzukus Würfe werden bejubelt, Richardson ausgebuht. "Die sind nicht unbedingt für die Frau, die sind gegen den Mann. Sie wollen ihn verlieren sehen, da schwingt Schadenfreude mit", sagt Elmar Paulke. Es kommt zum Entscheidungssatz, zur großen Show.

Dieses Schlaglicht absoluter Aufmerksamkeit ist es, dem die Professional Darts Corporation (PDC) seit 1994 entgegenstrebt. "I smell money", soll Chairman Barry Hearn dereinst gesagt haben, als er dem Sport das erste Mal begegnete. Und Geldsegen ist, was er dem Darts brachte: Von anfangs 64.000 Pfund WM-Preisgeld ging es auf zuletzt zweieinhalb Millionen. Darts wurde professionalisiert. Der Zigarettenrauch verschwand von der Bühne, die Whiskey- und Pintgläser ebenso, alles wurde telegener. "Doch die PDC hat unglaublich lange verpennt, die Frauen anzusprechen. Und das sagt schon sehr viel über die Macher des Sports aus", sagt Paulke.