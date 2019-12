Marija Lassizkene würde gerne mal wieder ihre Hymne auf dem Podest hören. Ihren Beitrag dazu liefert die russische Hochspringerin regelmäßig. Bei der Leichtathletik-WM in Katar im Herbst holte sie ihren dritten WM-Titel in Serie. Doch schon zum zweiten Mal wurde ihre Hymne nicht gespielt.

Lassizkene ist wie ihre Landsleute von den Dopingstrafen gegen Russland betroffen, diese Woche hat die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada die Nation Russland für vier Jahre gesperrt, darunter fällt auch ein Flaggen- und Hymnenverbot bei globalen Sportevents. Das gefällt ihr nicht. "Ich sollte morgens nicht aufwachen und mich fragen, ob ich heute starten darf oder nicht", schrieb sie in einem offenen Brief. Sie habe Fragen an ihren Verband, warum das noch bis 2024 so weitergehen soll.

Die offiziellen Stellen in Russland sprechen von einer Verschwörung des Westens. Doch wie die Aussagen der besten Hochspringerin der Welt zeigen: Dieses Märchen glauben nicht mehr alle. Lassizkene sucht die Schuld nämlich nicht im Ausland. "Was ist eigentlich bei uns passiert?", fragt sie. "Falls die Verantwortlichen für den Dopingskandal bestraft wurden, warum hat sich dann kaum etwas geändert? Wissen die eigentlich, dass unser Sport aus unseren Städten und vom Fernsehen verschwindet?" Der Brief ist die Anklage einer enttäuschten Athletin.

Die Strafe der Wada Die Strafe der Wada Vier Jahre darf Russland keine größeren Ereignisse ausrichten, bei den Olympischen Spielen 2020 und 2022 tritt, wie schon 2018, nur ein Team „neutraler Athleten aus Russland" an. Die Hymne und die Flagge Russland werden nicht zu hören und sehen sein. Alle Athletinnen und Athleten müssen nachweisen, dass sie nicht von der Manipulation betroffen sind. Qualifiziert sich Russland für die Fußball-WM 2022, wird es nicht als Russland antreten. Die Europameisterschaft im kommenden Jahr, die auch in St. Petersburg stattfindet, ist hingegen davon ausgenommen. Russische Politiker dürfen nicht zu den Olympischen Spielen kommen oder zu anderen Großereignissen wie Weltmeisterschaften, sofern der ausrichtende Verband den Wada-Code unterschrieben hat. Und die russische Anti-Doping-Agentur, die erst 2018 wieder in den Weltsport aufgenommen wurde, wird für vier weitere Jahre als „Non Compliant“ eingestuft.



Lassizkenes Sätze waren die bemerkenswertesten dieser Woche. Man kann wohl davon ausgehen, dass nicht nur sie so denkt. Die Strafe der Wada trifft vor allem die Sportlerinnen und Sportler Russlands, denen ihre Konkurrenz nicht mehr traut. Der liberale Politikwissenschaftler Iwan Preobraschenski schrieb: "Mein Beileid den russischen Sportlern, die zu Geiseln der Drecksäcke geworden sind."

Das politische Establishment hingegen reagierte so wie bisher. Wladimir Putin sagte, die Strafe sei "politisch motiviert". Er rief dazu auf, gegen die Strafe vorzugehen. Die Entscheidung sei Teil der "antirussischen Hysterie", fügte der Premierminister Dmitri Medwedew an. Auch wenn er immerhin gestand, dass man Probleme mit Doping im Land habe. "Ich kann das nicht leugnen."

Vertragsbruch durch Russland

Häufig, auch in Deutschland, war nach der erneuten Strafe wieder zu lesen: Aber die anderen dopen doch ebenfalls, das sei doch Doppelmoral! Es stimmt ja, auch das Nike Oregon Projekt in den USA verdient Beachtung, Ermittlung und gegebenenfalls Strafe, ebenso die zerschlagenen chinesischen Dopingproben, die rauen Asthmamittelmengen des norwegischen Teams, die kenianische Nachsicht bei ihren laufenden Volkshelden oder das Erfurter Dopingnetzwerk.

Doch der russische Betrug ist einmalig, sieht man von der DDR ab, die allerdings erst aufflog, als sie nicht mehr existierte. Russland beging sogar einen Vertragsbruch. Die Wada hatte das russische Anti-Doping-Labor im September 2018 unter einer Bedingung wieder akkreditiert: Die Russen sollten den Datensatz der Jahre 2012 bis 2015 liefern, um ihren bis dahin bereits bekannten Skandal in Gänze aufzuklären.

Doch die Daten, die das Labor lieferte, waren wieder tausendfach gefälscht, offenbar bis in den Januar 2019. Manche Dateien sollen erfunden worden sein, um falsche Fährten zu legen. Wada-Kritikerinnen wie die deutsche Athletensprecherin Silke Kassner dürfen sich heute bestätigt fühlen. Sie hatte 2018 gesagt: "Es erlischt heute der letzte Funken Glaubwürdigkeit." Heute müsste sie vom allerletzten Funken sprechen.