Eintracht Frankfurt – Vitoria Guimarães 2: 3 (2:1)

Die Frankfurter sind mit viel Glück und trotz einer 2:3-Niederlage gegen Vitoria Guimarães in die K.o.-Runde der Europa League eingezogen. Da der FC Arsenal im Parallelspiel ein 2:2 bei Standard Lüttich erkämpfte, reichte es mit neun Punkten zum zweiten Rang für die Frankfurter in Gruppe F hinter den Londonern (11).



Im 20. und letzten Europa-League-Spiel der Hessen in diesem Jahr hatten Danny da Costa (31.) und Daichi Kamada (38.) innerhalb von sieben Minuten die Partie zwischenzeitlich gedreht, doch nach eine desaströser Schlussphase reichte es nicht einmal zum Punktgewinn, weil Musrati (85.) und Marcus Edwards (87.) mit ihren Toren Frankfurter Abwehrschwächen bestraften. Gleich zu Beginn hatte Rochinha (8.) den 47.000 Zuschauern in der ausverkauften Commerzbank-Arena Erstaunen ausgelöst, als er nach einem nicht geahndeten Foul an Sebastian Rode in der Frankfurter Hälfte zur Führung Gäste aus Portugal eingeschossen hatte.