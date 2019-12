"Wenn ich verloren hätte, wäre ich nach Las Vegas ausgewandert, das schwöre ich!", sagte Wayne Mardle einmal. Der Dartsspieler stand fünfmal im Halbfinale einer WM, ist heute Kommentator und wäre 2008 beinahe von der Russin Anastasia Dobromyslova aus dem renommierten Grand Slam of Darts geworfen worden. "Ich hätte mich nirgendwo mehr blicken lassen können, die Geschichte hätte mich nicht mehr losgelassen."



Bis zum Dienstagabend beschrieben diese Sätze den Darts-Sport ziemlich gut. Eine Männer- und Machowelt. Der Sport entstieg der englischen Pubszene der Siebziger und die war nun mal männlich besetzt. Noch nie hatte eine Frau einen Sieg bei der Weltmeisterschaft der Professional Darts Corporation (PDC) errungen. Und dann kam Fallon Sherrock.

Es ging um nicht weniger als Geschichte. Die Geschichte gleicher Chancen und das Ende der Mär unterschiedlicher Voraussetzungen. Im Darts, in dem Kraft und Geschwindigkeit nicht zählen, sondern allein die Präzision, sollten Frauen den Herren in nichts nachstehen. Eigentlich. Aber es brauchte erst eine 25-Jährige aus dem schmucklosen Milton Keynes, um zu beweisen, dass dies stimmt.

Sherrock stammt aus einer Familie, in der Darts schon immer eine Rolle spielte, und so war es nichts Besonderes, dass sie sich mit 16 selbst an die Pfeile machte und bald ihr Talent entdeckte. Schnell warf sie, die früh Mutter eines autistischen Jungen wurde, sich an die Spitze der Damen-Pro-Tour des Konkurrenzverbandes BDO. Die mittlerweile professionalisierte Dartsszene kam ihr entgegen, denn bierseligen Darts-Abenden geht sie aufgrund von früheren Nierenproblemen aus dem Weg. Sherrock ist abstinent. "All das hat mich mental stärker gemacht."



"Das war modernes Darts!"

Schon vor ihrem Match gegen Ted Evetts war sich Sherrock ihrer Rolle bewusst: "Wir bräuchten nur einen Sieg für die Frauen – denn ab dann wäre es normal." Die Norm, das waren bisher fetzige Gitarrenriffs, Ballermann-Party-Mucke und auch mal niederländischer Hard Style, solche Songs waren zu hören, als die Profis auf die Bühne traten. Fallon Sherrock wählte Last Friday Night von Katy Perry, trug ein blassrosa Kirschblütendress und schmiss gleichfarbige Pfeile. Sie trug ihr girly Image selbstbewusst in die Halle aus Testosteron.

"Es ist gut, dass sie nicht versucht, sich der Männerdomäne anzupassen , und stattdessen ihren Stil lebt", sagt der Experte und langjährige TV-Kommentator Elmar Paulke. An Anpassung oder gar Unterordnung – das wird an diesem Abend schnell klar – hatte Fallon Sherrock keinen Gedanken verschwendet. "Was hat sie auf der Triple-20 gescort!", schwärmt Paulke. Die Triple-20 ist das Optimum, mehr Punkte gibt es für einen Pfeil auf der Scheibe nicht. Sherrock erzielt sie reihenweise, darunter sechs Maxima von 180 Punkten für drei Pfeile. Das sind Topwerte, ihr Punkteschnitt von 91 lag nach dem Match signifikant über dem Durchschnitt des Turniers.

Mitte des Spiels schickt sich Sherrock gar an, das perfekte Spiel zu schaffen: 501 Punkte, 9 Pfeile. Das ist zuletzt der Legende und dem Doppelweltmeister Gary Anderson vor annähernd vier Jahren geglückt. Sechs perfekte Würfe sind Sherrock schon gelungen, es ist nun recht laut in der Halle. Doch der siebte Pfeil verfehlt sein Ziel, das Publikum singt dennoch: Stand up, if you love the Darts. Es ist eine Huldigung an ein gutes Spiel und auch Paulke schwärmt: "Das war modernes Darts! Das war ein Wendepunkt!"

Der Verlierer gratuliert

Dass der ausgerechnet Fallon Sherrock gelingen würde, war im mürrischen Rumoren über ihre Qualifikation angezweifelt worden. Als Quotenfrau wurde sie verbrämt und tatsächlich zog sie in die WM über einen von zwei Plätzen ein, der nur weiblichen Dartern offensteht. Dahinter stand die seit 2019 eröffnete Taktik der PDC-Macher, dem Konkurrenzverband BDO die Spielerinnen abzuluchsen, die sich dort seit 2001 dank weiblicher Pro-Tour und eigener WM und ordentlichem Preisgeld gesammelt hatten.

Dort hatte Sherrock als Vizeweltmeisterin und einem Schnitt von über 90 bereits geglänzt, war zuvor für das weibliche Nationalteam nominiert worden und binnen weniger Jahre zu einer der besten Spielerinnen aufgestiegen. Als sie vor dem Spiel betonte, sie könne Evetts schlagen, war das nicht mehr als die Rationalität eines Profisportlers, der seine Leistung einschätzen kann. Nur hat Rationalität beim Publikum des Dartsports nicht viel verloren.



Die PDC-Macher freuen sich über einen neuen Hype, Evetts gratulierte zu einem guten Spiel und Sherrock hat endlich diesen einen Sieg geholt. Es scheint, als könnte Evetts im Land bleiben. Selbst Wayne Mardle twittert: "Was für ein Tag für Fallon Sherrock! Was für ein Tag für Darts! Was für ein Tag für den Frauensport! Was für ein Tag für den Sport!"



