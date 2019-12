Hansi Flick soll mindestens bis zum Saisonende Trainer des FC Bayern München bleiben. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, wäre es auch "ausdrücklich eine gut vorstellbare Option", dass Flick die Mannschaft darüber hinaus weiter trainiert.



Die Entscheidung hatte sich schon vor einem Gespräch des Vorstandschefs Karl-Heinz Rummenigge, des Sportdirektors Hasan Salihamidžić und des 54-jährigen Flick nach dem 2:0 gegen Wolfsburg abgezeichnet. "Der FC Bayern ist mit der Arbeit von Hansi Flick sehr zufrieden", sagte Rummenigge. Unter Flick sei die sportliche Entwicklung hervorragend, "sowohl was die Qualität unseres Spiels als auch die erzielten Ergebnisse betrifft". Salihamidžić sagte, er sei überzeugt, dass die Bayern mit Flick die sportlichen Ziele in der Bundesliga, im DFB-Pokal und auch in der Champions League erreichen können.

Flick, der einst selbst für die Bayern gespielt hatte, war zu Saisonbeginn als Assistent von Niko Kovač zum deutschen Rekordmeister zurückgekehrt. Nachdem sich der Verein von Kovač trennte, übernahm Flick Anfang November als Interimscoach. Unter seiner Leitung gelang der Mannschaft in den ersten beiden Spielen ein 2:0 in der Champions League gegen Olympiakos Piräus sowie ein 4:0 im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund. Insgesamt kamen die Bayern in ihren bisher zehn Spielen unter Flick auf acht Siege und zwei Niederlagen.



"Wir haben eine klar positive Tendenz gesehen in unserem Spiel, im Auftreten, in der Philosophie, wie wir spielen wollen", sagte der Mannschaftskapitän Manuel Neuer. "Man sieht, dass wir sehr gerne mit ihm arbeiten", ergänzte der Österreicher David Alaba.

In der Champions League führte Flick die Münchner nach der besten Gruppenphase überhaupt ins Achtelfinale. Dort trifft der FC Bayern im Februar und März 2020 auf den FC Chelsea. Auch im DFB-Pokal ist der Verein noch vertreten.

Flicks größter Erfolg als Trainer ist bislang der Gewinn des Weltmeistertitels mit der deutschen Nationalmannschaft 2014 in Brasilien als Assistent von Joachim Löw. In seiner Zeit als Bayern-Profi von 1985 bis 1990 feierte der Mittelfeldspieler vier Meistertitel und gewann einmal den DFB-Pokal.